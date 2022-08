„Direkt vom Set an Kasse“: „Rosenheim Cops“-Star musste nebenbei im Drogeriemarkt arbeiten

Kommissar Kilian Kaya

In der ZDF-Kultreihe „Die Rosenheim Cops“ spielt Baran Hêvî Kommissar Kilian Kaya. Vor seinem Durchbruch hatte der Schauspieler allerdings sehr zu kämpfen. Schauspielerei allein konnte seinen Lebensunterhalt nicht finanzieren.

Rosenheim - Baran Hêvî (35) wurde durch die Kultserie „Rosenheim Cops“ zum Star. Doch der Anfang war für den 35-Jährigen alles andere als leicht. Weil seine Schauspielerei nicht seinen Lebensunterhalt finanzieren konnte, musste er nach den Dreharbeiten an der Kasse eines Drogeriemarktes arbeiten.

„Direkt vom Set an Kasse“: Baran Hêvî musste nebenbei im Supermarkt arbeiten

In der ZDF-Fernsehserie nimmt der gebürtige Ingolstädter die Rolle von Kommissar Kilian Kaya ein. Anfang 2021 feierte Baran Hêvî seinen Auftakt in der Show. Mittlerweile gehört er sogar zum festen Bestandteil der Sendung und begeistert wöchentlich die Zuschauer.

„In meinem ersten ‚Rosenheim-Cops‘-Jahr war das noch so. Ich bin direkt vom Set wieder an die Kasse“, offenbart Baran in einem Interview mit BUNTE. Seinen Lebensunterhalt konnte er mit der Schauspielerei nicht finanzieren. Das Einstiegsgehalt für Schauspieler liegt nämlich bei maximal 1.700 Euro brutto. Seit April 2020 haben Berufseinsteiger einen Anspruch auf 850 Euro pro Drehtag. Was Baran Hêvî als Einsteiger genau verdient hat, verrät er nicht.

Baran Hêvî kann jetzt seinen Lebensunterhalt mit der Schauspielerei finanzieren

Ein Unbekannter war er für Fans nach seinem „Rosenheim Cops“-Debüt aber nicht mehr. Immer wieder haben Fans der Sendung Kommissar Kilian Kaya hinter der Kasse entdeckt. Nach der zweiten Staffel wollte sich Baran dann komplett auf die Schauspielerei konzentrieren: „Sucht mich nicht mehr in irgendwelchen Märkten. Ich kassiere nicht mehr!“, lacht er.

Auch GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi hat harte Zeiten hinter sich. Zu Beginn ihrer Karriere konnte sich die Schauspielerin nicht mal Nudeln leisten. Verwendete Quellen: bunte.de & zeit.de