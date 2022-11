ZDF bestätigt Änderungen zum Start von neuer „Bergdoktor“-Staffel mit Hans Sigl

Von: Jonas Erbas

Teilen

Bald geht „Der Bergdoktor“ in die 16. Staffel. Für die Arztserie mit Hans Sigl bestätigte das ZDF nun eine Neuerung: Die dürfte bei den Fans bestens ankommen.

Ellmau – „Der Bergdoktor“ unterhält seit 2008 ein Millionenpublikum und geht deshalb in den kommenden Wochen in die sage und schreibe 16. Runde. Die Arztserie in ländlichem Idyll begeistert noch immer etliche ZDF-Zuschauer. Die dürfen sich nun freuen: Der Auftakt mit Schauspielstar Hans Sigl (53) startet früher als gewohnt.

Für Bergdoktor Hans Sigl wird‘s turbulent – 16. Staffel verspricht Spannung und startet schon 2022

Für Bergdoktor Hans Sigl geht es nach der 15. Staffel turbulent weiter: Seine Serienrolle, der etwas eigenwillige Dr. Martin Gruber, musste in den vorherigen Folgen nämlich einen doppelten Verlust verkraften. Seine Verlobte Anne (Ines Lutz, 39) verließ ihn, seine Expartnerin Franziska (Simone Hanselmann, 42) siedelte mitsamt des gemeinsamen Sohns nach New York über. Für den titelgebenden Helden stehen in den neuen Folgen also nicht nur medizinische, sondern insbesondere auch private Notfälle an.

Das ZDF macht‘s offiziell: Zum ersten Mal überhaupt startet die neue „Die Bergdoktor“-Staffel bereits zwischen den Jahren. Der Auftakt lässt sich bereits am 22. Dezember in der Mediathek abrufen, eine Woche später läuft die Arztserie, wie gewohnt, Donnerstag um 20:15 Uhr (Fotomontage) © ZDF/Erika Hauri.

„Der Bergdoktor“-Star Hans Sigl kündigte jüngst ein „Finale, das ich so nicht erwartet hätte“ an und macht es damit richtig spannend. Dass das ZDF den Staffelstart jetzt offiziell nach vorne verlegt hat, dürfte die ungeduldigen Fans deshalb höchst erfreuen. Zuvor lief der Quotenhit im Januar an, nun gibt es die neue Folge bereits am 29. Dezember, wie gewohnt um 20:15 im ZDF zu sehen. Der Sendeplatz am Donnerstag bleibt damit also bestehen.

Kritik am „Bergdoktor“ – Fachzeitschrift für Ärzte kritisiert ZDF-Serie: „Der Bergdoktor“ mag bei seinen Zuschauern bestens ankommen, von fachlicher Seite gab es dahingegen schon Kritik an der Serie. Das Deutsche Ärzteblatt charakterisierte Protagonist Dr. Martin Gruber als unkollegialen Besserwisser, dessen Serienalltag nur wenig mit dem tatsächlichen Arztberuf zu tun habe. Die ZDF-Reihe sei klischeebehaftet und vermittele das „klassische Arztbild aus den alten Heimatfilmen“.

„Der Bergdoktor“-Auftakt vor Weihnachten abrufbar – Arztserie mit Hans Sigl beschert ZDF Top-Quoten

Wer es besonders eilig hat, den beschert das ZDF mit einem kleinen Vorweihnachtsgeschenk: Der „Bergdoktor“-Auftakt ist nämlich schon am 22. Dezember in der Mediathek abrufbar. Die 16. Staffel soll acht Episoden lang andauern und dürfte die ein oder andere Wende im Leben vom Dr. Martin Gruber bringen.

Bergdoktor, Frauenheld, Familienvater: Die besten Bilder von Hans Sigl als Arzt und Privatmensch Fotostrecke ansehen

Weil die Staffel 15 rund 6 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm lockte, dürfte Hans Sigl seiner Rolle wohl auch im kommenden Jahr treu bleiben. Für das ZDF ist „Der Bergdoktor“ damit ein echter Glücksgriff. Beim Partnersender ARD kehrt indes auch 2023 ein echtes Kultformat zurück: Für „Immer wieder sonntags“ wurde bislang allerdings nur Stefan Mross (46) bestätigt – von seiner Anna-Carina (30) kein Wort. Verwendete Quellen: Pressemitteilung des ZDF, zdf.de