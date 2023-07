Darum wechselten am Freitag um 21:45 Uhr plötzlich viele ARD-Zuschauer zum ZDF

Von: Melanie Habeck

Teilen

Am Freitag strahlte das ZDF gleich zwei Krimis aus – und konnte damit mächtig beim Publikum punkten. So wechselten im Laufe des Abends zahlreiche Zuschauer von der ARD zum ZDF.

Mainz – Die TV-Programme von ARD und ZDF hätten am Freitagabend (21. Juli) nicht unterschiedlicher sein können. Das Erste strahlte einen Film der Sendereihe „Käthe und ich“ aus, in der sich alles um Psychologe Paul Winter und seine Hündin Käthe dreht. Das ZDF setzte mit „Ein Fall für Zwei“ und „Letzte Spur Berlin“ hingegen auf geballte Krimi-Spannung – und konnte damit auch zahlreiche Zuschauer begeistern, die vorab ARD geschaut hatten.

Krimis als Publikumsmagnet: Ab 21:45 Uhr wechselten etliche Zuschauer von ARD zu ZDF

Während auf den privaten Sendern am Freitag die Liebesshow von Claudia Obert (61) zeitgleich zu „Top Dog Germany“ lief, sendete die ARD einen Film der Sendereihe „Käthe und ich“ parallel zu den ZDF-Krimis. Dabei konnte sich das ZDF vor allem mit „Ein Fall für Zwei“ über großen Zuschauerzuspruch freuen. Rund 4,57 Millionen Zuschauer fieberten bei dem Krimi, der um 20:15 Uhr startete, mit.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Anschließend ließ das Interesse des ZDF-Publikums etwas nach, denn den nachfolgenden Krimi „Letzte Spur Berlin“ sahen mit durchschnittlich 4,06 Millionen Zuschauern etwas weniger Leute. Laut AdScanner-Insights von DWDL verbuchte der 45-Minuten-Film dann gegen 21:45 Uhr aber einen sprunghaften Anstieg – und zwar genau zu dem Zeitpunkt, an dem in der ARD „Käthe und ich“ zu Ende ging. Daher liegt die Schlussfolgerung nahe, dass das ARD-Publikum nach Ende des Films zum ZDF-Programm wechselte.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Bekanntes Bild: Auch am Abend zuvor verlor die ARD Zuschauer

Nach dem Krimi-Doppelpack fand die Erfolgsstrecke des ZDF dann allerdings ein Ende. Nachdem bereits das „heute-journal“ allerhand Zuschauer verlor, gingen die Einschaltzahlen ab 22.30 Uhr weiter rapide bergab: Die Sketch-Comedy „Wir sind die Meiers“ traf offenbar nicht den Nerv des Publikums.

Während die ARD am Freitag einen Film der Reihe „Käthe und ich“ zeigte, gab es im ZDF mit „Ein Fall für Zwei“ und „Letzte Spur Berlin“ die volle Krimi-Ladung. Vor allem nach Ende des ARD-Films schalteten zahlreiche Zuschauer zum ZDF um. © ARD Degeto/Hardy Spitz; ZDF

Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich auch am Vortag: So schalteten am Donnerstagabend etliche Zuschauer ab 21:45 Uhr das ARD-Programm ab und wechselten stattdessen zum ZDF. Verwendete Quellen: DWDL