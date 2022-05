Hannes Jaenicke über Massentierhaltung: „System wird sich selbst zerlegen!“

Von: Rudolf Ogiermann

„Ich wusste nicht, wie ähnlich sie uns in ihrem Sozialverhalten sind“: Hannes Jaenickes Doku über das Hausschwein ist in der ZDF-Mediathek zu sehen. © Markus Strobel/ZDF

Hannes Jaenicke ist ein vielbeschäftigter Schauspieler - und Tierschützer. Nachdem er in den vergangenen Jahren einige gefährdete exotische Tierarten porträtiert hat, richtet er in seinem neuen Film den Fokus auf ein einheimische Nutztier, dessen Haltung zumeist buchstäblich eine „Sauerei“ ist - das Hausschwein. Ein Gespräch.

Seit er in den Achtzigerjahren einmal eine Geflügelfarm von innen sah, isst Hannes Jaenicke kein Fleisch mehr. „Mir geht’s einfach besser, wenn ich weiß, dass meinem Essen kein Tötungsakt vorausgeht, keine Qualzucht, keine Massentierhaltung“, sagt der vielbeschäftigte Schauspieler („Der Amsterdam-Krimi“), der sich längst auch als Umweltaktivist und Tierschützer einen Namen gemacht hat. In den vergangenen Jahren drehte Jaenicke Dokumentationen unter anderem über Haie, Elefanten und Löwen, nun ist der 62-Jährige „Im Einsatz für das Schwein“. Nach der Ausstrahlung im ZDF ist die Produktion in der Mediathek zu sehen.

Bisher haben Sie überwiegend Dokus über im weitesten Sinne exotische Tiere gemacht, jetzt der Einsatz für das Hausschwein. Wie kam es dazu?

Hannes Jaenicke: Wir haben lange darüber diskutiert, die Themen unserer Filme ein bisschen näher an Deutschland heranzurücken. Deshalb haben wir zuletzt eine Doku über Lachse und Lachsfarmen gemacht und eine über Wölfe und die Abschussdiskussion. Mir geht’s nicht darum, mit dem Finger nach Afrika zu zeigen und zu sagen: Oh, die müssen aber was tun gegen den Elfenbeinhandel! Mir geht’s um unser Verhältnis zur Natur. Das kann man anhand der Massentierhaltung gut illustrieren. Es gibt nur wenige Länder in der Welt, in der Tierhaltung so effizient und grausam industrialisiert wurde wie unseres.

Sie haben bewusst keine Schockbilder zeigen wollen, haben das auch weitgehend durchgehalten. Warum nicht?

Hannes Jaenicke: Wir haben dazugelernt – als wir 2006 mit unserer Reihe anfingen, haben wir mit Schockbildern gearbeitet. Das Musterbeispiel war eine Szene, die wir eher zufällig miterlebt haben – ein rasiertes Orang-Utan-Weibchen, das in einem indonesischen Holzfällerpuff für umgerechnet 50 Cent für Sex angeboten wurde. Wir haben die Konfiszierung dieses Tieres gedreht. Ich wollte das unbedingt im Film haben, weil es für mich das perfekte Sinnbild für das war, was der Mensch der Natur antut. Die Redaktion war skeptisch, wir setzten uns nach längerer Diskussion durch. Die Zuschauer haben dann tatsächlich an dieser Stelle aus- oder umgeschaltet. Mittlerweile kann ich das verstehen. Es gibt seit 40 Jahren Videos, die zeigen, wie Wale harpuniert werden. Hat der Walfang deswegen aufgehört? Nein! Die Zuschauer nur zu schocken bringt nichts. Wir wollen sie mitnehmen, nicht abschrecken!

Was hat Sie am meisten entsetzt oder wütend gemacht bei der Recherche?

Hannes Jaenicke: Ich wusste zwar, dass Schwein in Gelatine drin ist, ich wusste aber nicht, dass es in 7000 Produkten enthalten ist, beispielsweise in vielen Kosmetika. Ich wusste auch nicht, dass Schlachtabfälle auf Äckern landen.

Und was hat Sie positiv überrascht?

Hannes Jaenicke: Wie intelligent, sozial und reinlich diese Tiere sind. Wenn man ihnen die Chance dazu gibt, sie also frei herumlaufen lässt, sind sie ein bisschen wie Katzen. Sie suchen sich einen festen Ort, den sie als Toilette benutzen. Und ich wusste nicht, wie ähnlich sie uns in ihrem Sozialverhalten sind. In einer Schweineherde gibt es Tiere, die Kumpels sind, und solche, die sich nicht so füreinander interessieren oder einander meiden. Wir sind eben auch nur eine weitere Spezies auf diesem Planeten. Wenn wir mal aufhören würden, uns als die Krone der Schöpfung zu sehen, wäre die Welt ein freundlicherer Ort für alle.

Auf die Forderung, die Zahl der Tiere zu reduzieren und die Qualität des Fleisches zu erhöhen, wird ja oft entgegnet, dann könnten es sich nur noch die Reichen leisten.

Hannes Jaenicke: Ich halte das für falsch. In Deutschland werden etwa 50 Prozent der verkauften Lebensmittel weggeschmissen. Würden wir tatsächlich nur noch das kaufen, was wir auch essen, dann würden wir wahrscheinlich sehr viel weniger Geld ausgeben. Dann hätten wir kleinere Mengen, aber höhere Qualität. Die Frage ist auch, welche Prioritäten wir setzen. Brauchen wir wirklich immer das neueste Auto, das neueste Handy, den neuesten Fernseher, um das Dschungelcamp noch ein bisschen schärfer zu sehen? Oder sollten wir es machen wie die Italiener und die Franzosen. Die geben monatlich rund 25 Prozent ihres Einkommens für Essen aus, die Deutschen nicht einmal elf Prozent. In Deutschland muss Essen vor allem billig sein und satt machen. Wenn wir zum Sonntagsbraten zurückkehren würden, würde das auch den Sozialhilfeempfänger nicht härter treffen, als wenn er sich jeden Tag ungesundes Billigfleisch vom Discounter holt.

Nun ist mit Cem Özdemir ein Grüner Landwirtschaftsminister. Was müsste er Ihrer Meinung nach tun?

Hannes Jaenicke: Er müsste die Landwirte und Produzenten retten, die – wir haben sie interviewt – verzweifeln, weil sie dem Preisdruck der Discounter und Großproduzenten nicht standhalten können. Er müsste die Subventionspolitik auf den Kopf stellen. Es wird ja subventioniert nach Quantität und nicht nach Qualität. Im Moment kassieren die Großen das Geld und nicht die kleinen Familienbetriebe, die artgerecht halten. Und er muss den Menschen klarmachen, dass Fleisch eines der umweltschädlichsten Produkte ist. Wir diskutieren über Straßenverkehr und Flugreisen, das macht aber nur etwa 18 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes aus. Die Fleischerzeugung liegt dagegen bei 23 Prozent. Ein Drittel der weltweiten Ackerfläche dient einzig und allein der Erzeugung von Futtermitteln.

Wie lautet Ihre Prognose – wie wird es weitergehen mit dem Fleischkonsum?

Hannes Jaenicke: Vermutlich ist es schon in einigen Jahren preisgünstiger, Stammzellenfleisch in der Petrischale zu produzieren als herkömmliches Fleisch aus der Massentierhaltung. Dieses System mit seinen absurden Lieferketten, Regenwaldvernichtung für genmanipuliertes Futtersoja, Zuchtfabriken und industrialisierter Massenschlachtung wird sich selbst zerlegen, weil es sich einfach nicht mehr rechnet. Und Unternehmen wie Rügenwalder verdienen mittlerweile ein Vermögen mit veganen Produkten. Ich glaube, die Entwicklung geht in die richtige Richtung, insofern bin ich ganz optimistisch.

Es geht auch anders: Schweinebauer Manuel Schneider mit Ferkel auf Hof Birkeneck bei Hadamar in Hessen. © Markus Strobel/ZDF