Andrea Kiewel von Fernsehgarten-Fan begrapscht - „Sie haben mich angefasst. Und - war gut?“

Im ZDF-Fernsehgarten wird am Sonntag eine Party zu Ehren des 50. Geburtstags der „ZDF-Hitparade“ gefeiert. Hochkarätige Hitparaden-Stars feiern mit. Und schon zum Auftakt liefert sich ein Schlagerstar eine peinliche Panne.

14.08 Uhr: Das war‘s mit dem Fernsehgarten für heute. Nächste Woche dürfen sich die Zuschauer dann auf den „Mann/Frau“-Fernsehgarten freuen, was immer sie da erwartet.

14.04 Uhr: Zu guter Letzt wird noch - wie damals in der ZDF-Hitparade - der Gewinner der Schlager-Acts per TED-Abstimmung gekürt. Das Rennen macht Jürgen Drews mit seinem „Bett im Kornfeld“. Zuvor hatte übrigens Schlagerproduzent Ralph Siegel für ein Comeback der „ZDF-Hitparade“ plädiert. In den sozialen Medien waren die Reaktionen dazu geteilt.

Liebes @ZDF ich bin für den Vorschlag von Ralph Siegel im ZDF Fernsehgarten das es eine Neuauflage der ZDF-Hitparade gibt für nachkommende Schlager Stars. #fernsehgarten #zdfhitparade #ralphsiegel — Simon Ladewig (@Simon1113l) 26. Mai 2019

Wehe das @ZDF hört auf den alten Mann und bringt die Hitparade wieder zurück.



Der #Fernsehgarten eignet sich perfekt dafür. — Na von Fets (@NaVonFets) 26. Mai 2019

13.04 Uhr: Nach dem Auftritt von Sänger Markus mit seinem Hit „Ich will Spaß“ geht Andrea Kiewel in den Südhang des begeisterten Fernsehgarten-Publikums. Mit einer jubelnden Frauengruppe plaudert sie kurz. Dann dreht sie sich plötzlich um und sagt zu einem Mann hinter ihr: „Sie haben mich angefasst. Und - war gut?“. Dabei wurde die Moderatorin eigentlich von einer besonders aufgedrehten Frau daneben am Kleid gezupft, die ihr offenbar irgendetwas sagen wollte. Doch Kiewel geht nicht weiter darauf ein, umarmt die Frau kurz und fährt mit ihrer Moderation fort.

12.55 Uhr: Um das Thema Playback geht es jetzt auch in der illustren Runde der Sängerinnen Katja Ebstein, Mary Roos und Tina York, die zusammen mit Andrea Kiewel und Schlagerstar Michael Holm zusammen sitzen. „Wenn man nicht live singen kann, ist man kein Sänger“, erklärt Katja Ebstein und erntet dafür Applaus im Publikum. Wohl auch angesichts der vorangegangenen Playback-Panne will Moderatorin Andrea Kiewel potenziellen Kritikern gleich mal den Wind aus den Segeln nehmen. „Ich weiß genau was jetzt grade los geht, in den sozialen Medien. ‚Ähhhh, aber im Fernsehgarten wird nicht live gesungen‘“, äfft Andrea Kiewel und bittet ihre Talkrunde, zu erklären, warum das so ist. „Es ist teuer und es ist außen, es würde einfach nicht so gut klingen. Die Tonqualität ist nicht so gut“, erklärt Katja Ebstein.

Wurde gerade im ZDF #Fernsehgarten zugegeben, dass NICHT Live gesungen wird?! pic.twitter.com/jiyDzoNIFn — Lukas (@TheReal1ffs) 26. Mai 2019

12.09 Uhr: Ein Musik-Act jagt den anderen. Jetzt darf Schlager-Urgestein Christian Anders seinen Kulthit „Es fährt ein Zug nach nirgendwo“ zum Besten geben. Doch der Sänger liefert gleich mal eine Playback-Panne. Während Anders noch sein Publikum begrüßt und winkt, ertönt aus den Lautsprechern schon seine Stimme. Nach ein paar Sekunden merkt das auch der Schlagerstar und hält sich schnell das Mikro vor die Lippen. Peinlich!

Über die Panne konnte auch sein Versuch, die letzten Takte noch live ins Mikrofon zu singen, nicht hinwegtäuschen.

26. Mai 2019, 11.55 Uhr: Der heutige ZDF-Fernsehgarten steht unter dem Motto „Happy Birthday, ZDF-Hitparade“. Denn die Musikshow feiert 50. Geburtstag und Andrea Kiewel feiert mit zahlreichen Kult-Schlagerstars, wie sie selbst ankündigt, mit. Für alle Zuschauer, die nicht zu den eingefleischten Schlagerfans zählen, heißt es heute dann wohl „stark sein“. Den musikalischen Auftakt macht Tina York mit ihrem Hit aus dem Jahr 1975: „Wir lassen uns das Singen nicht verbieten“.

Update 26. Mai 2019: Kurz vor der neuen Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens warnt der Fernsehsender auf seiner Homepage vor unseriösen Ticketanbietern. „Der Online-Ticketmarkt boomt und sorgt zugleich für überteuerte Tickets und enttäuschte Fans“, heißt es in einer Mitteilung. Bei im Internet angebotenen Eintrittskarten seien oft Zweifel angebracht. Deshalb verweist das ZDF auf den Ticketservice des ZDF-Fernsehgartens, wo die Originaltickets erhältlich sind.

+ Auf der Homepage warnt das ZDF vor unseriösen Fernsehgarten-Tickets. © Screenshot zdf.de

Unser Artikel vom 24. Mai 2019:

Mainz - Am Sonntag, den 26. Mai 2019, kommt es im ZDF-Fernsehgarten zu einer ganz besonderen Feierlichkeit. Anlass dafür ist der 50. Geburtstag der legendären ZDF-Hitparade - und der Fernsehgarten feiert mit. Da ließen sich die Hitparaden-Stars nicht zweimal bitten und werden diesen besonderen Tag gemeinsam mit Zuschauern und Fans zelebrieren. Zu Ehren des runden Geburtstags treten zahlreiche große Namen im ZDF-Fernsehgarten auf und geben ihre größten Kultschlager zum Besten. Ein echtes Highlight also - und das schon so früh in der Fernsehgarten-Saison.

Begrüßen darf Moderatorin Andrea Kiewel in ihrem schönen Garten Hitparaden-Größen wie Mary Roos, Katja Ebstein, Tina York, Ireen Sheer und die Königin der ZDF-Hitparade, Nicole (17 Nummer-eins-Platzierungen). Außerdem freuen, dürfen sich Schlager-Fans auf Jürgen Drews, Christian Anders, Geier Sturzflug, Markus, Bata Illlic, Michael Holm und „last but not least“ Dschinghis Khan.

Bei diesen Gästen und tollen Musikeinlagen steht einem unvergesslichen Fernsehgarten eigentlich nichts mehr im Wege. Bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter mitspielt und Andrea Kiewel dieses Mal auf einen peinlichen Moment, wie diesen verzichtet. Vielleicht geraten einige der Stars sogar noch so in Feierlaune, dass sie - wie Peter Urban mit seinem intimen Geständnis - das ein oder andere aus dem Nähkästchen ausplaudern.

