Dessous-Modenshow im ZDF-Fernsehgarten: Als diese zwei Models auftreten, sind Fans geschockt

Jesses Maria was wird aus Deutschland für ein prüdes Land. Was ist an den Male Model falsch.

Kinder die heute in Netz jeden Tag Pornos ansehen schreckt das nicht.

Warum setzt man den ZDF Fernsehgarten nicht ab und das schon am nächsten Sonntag es nervt einfach jeden Sonntagabend die Verfehlungen und Skandale hier zu lesen.

Ich sehe mir so etwas eh nicht an aber es gibt Mitbürger die sich jeden Sonntag auf diese Sendung freuen. Warum lässt man das nicht zu.

Wenn eine Sendung wie auch alles andere in den Medien nicht mehr Zeitgemäß sind stellt man sie ein aber diese Sendung hat all die Alten und die nicht mehr so können als Fans. Warum nur immer wieder diese unsinnige Hetze gegen diese Sendung.