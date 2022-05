ZDF-Fernsehgarten: Lilli Paul-Roncalli nach übergriffiger Kinder-Frage von Andrea Kiewel fassungslos

Von: Claire Weiss

Lili Paul-Roncalli im ZDF-Fernsehgarten: Nach ihrer atemberaubenden Akrobatikshow wird Andrea Kiewel plötzlich persönlich und fragt nach Beziehungsstatus und wann und ob sie den plane, Kinder zu bekommen. Für Lili Paul-Roncalli ein geht diese Frage gar nicht und das macht die der Moderatorin auch deutlich klar.

Mainz, Lerchenberg - Eigentlich sollte es im ZDF-Fernsehgarten am Sonntagmittag um Lili Paul-Roncallis (24) Auftritt und deren italienische Wurzeln gehen. Doch Andrea Kiewel (56) schweift vom Thema ab und stellt der ehemaligen „Let‘s Dance“-Kandidatin eine unangenehm persönliche Frage. Die wiederum ist kurz sprachlos.

Fernsehgarten Live Open-Air-Show Erstausstrahlung 29. Juni 1986 Moderation Andrea Kiewel Sender ZDF

Lilli Paul-Roncalli tritt im ZDF-Fernsehgarten auf

Anlässlich des ESC-Finales am Samstagabend (14. Mai 2022) steht der ZDF-Fernsehgarten unter einem italienischen Motto: „Bella Italia, bella musica, bella vita!“ Andrea Kiewel präsentiert den Pizza-Weltmeister, italienische Mode und die ESC-Highlights vom Vorabend. Unterstützung bekommt die Moderatorin von Riccardo Simonetti.

Und auch Lili Paul-Roncalli ist dabei. Sie soll ihre Kontorsions-Künste zur Schau stellen. Der Begriff Kontorsion beschreibt eine Form von Akrobatik-Vorführungen, bei der der Artist seinen Körper in Positionen verdreht oder verbiegt, die für die meisten Menschen unerreichbar zu sein scheinen.

Andrea Kiewel kann Lilis Reaktion nicht nachvollziehen © Screenshot/ZDF

Andrea Kiewel schwärmt von Lili Paul-Roncallis Schönheit

Vor dem Auftritt der Zirkusartistin kündigt Andrea Kiewel den ZDF-Fernsehgarten-Zuschauern an, was gleich auf sie zukommen wird. Dabei erklärt sie, was Lili Paul-Roncalli gleich vorführen wird und schwärmt: „Außerdem ist sie unfassbar schön!“ Schnell fügt Riccardo Simonetti hinzu: „Und ganz, ganz lieb!“ Denn die Zirkusartistin hat noch viel mehr zu bieten, als nur ihr Aussehen!

Doch auch nach ihrem ZDF-Fernsehgarten-Auftritt ist Andrea Kiewel nur auf Lilis Optik fokussiert. „Wow! Guckt sie euch an! Was für eine schöne, schöne, schöne Frau!“, meint die Moderatorin - ohne ein Wort über die Performance der Halbitalienerin zu verlieren. Dann fragt Andrea Kiewel Lili Paul Roncalli über ihre italienischen Wurzeln und ihre Kindheit in einer Zirkusfamilie aus.

Lilli Paul-Roncalli nach taktloser Frage fassungslos: Andrea Kiewel will wissen, ob Kinder geplant sind

Plötzlich kommt sie vom Thema ab - vollkommen aus dem Zusammenhang heraus fragt sie: „Natürlich bist du längst vergeben, aber noch keine Kinder?“ Lili verneint und Kiwi will wissen: „Ist aber nicht ausgeschlossen?“ Die 24-Jährige scheint einen Moment lang fassungslos zu sein. Dann erwidert sie: „Solche Fragen stellt man doch 2022 einer Frau nicht mehr!“ Die Moderatorin versteht ihren Unmut nicht. „Doch! Gerade, weil man das fragen kann per se.“ Dann wechselt sie schnell das Thema.

Der Grund, warum man solche Fragen 2022 nicht mehr stellt? Ganz abgesehen davon, dass es niemanden etwas angeht: einige Frauen haben Schwierigkeiten, schwanger zu werden, sie leiden unter Krankheiten wie Endometriose, eine so persönliche Frage könnte also triggernd wirken. Außerdem suggeriert die Frage, dass Kinderkriegen das Wichtigste im Leben einer Frau sei.

Verwendete Quellen: ZDF/Fernsehgarten