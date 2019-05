Finale Ausgabe des „ZDF-Fernsehgarten on tour“ aus Gran Canaria: Kiwis und Lonnas Outfits irritierten - und noch etwas sorgte für Verwunderung.

Update vom 2. Mai: Die meisten Fans des ZDF-Fernsehgartens freuen sich sicherlich bereits auf die neue Ausgabe am kommenden Sonntag, doch einige blicken noch zurück auf die Sendung des vergangenen Wochenendes. Mit Verwunderung. Denn so mancher Zuschauer fragt sich, ob der Fernsehgarten on Tour eine Wiederholung war. Vor allem die Gästeliste sorgte für Verwirrung auf Twitter:

Das ist die Sendung von vor 2 Wochen. Der Reisetyp war doch auch schon da.

Das passt zu meiner Theorie, dass es nur 5 Ausgabe des #Fernsehgarten gibt, die jedes Jahr wieder und wieder gezeigt werden. — Harry Bo (@Harrybossos) 28. April 2019

Wtf...??!!!

MarKÄSE, GlasperlenDings usw. ...waren die nicht erst letzte Woche ?! #Fernsehgarten — HT (@VNDrache) 28. April 2019

Ich kann Markesss nicht mehr hören. Wohnen die beim ZDF das die immer dabei sind? #fernsehgarten — Sabine (@BineFrankie) 28. April 2019

Die Frage der Zuschauer bleibt ungeklärt. Sicher können die Fans jedoch sein, dass der ZDF-Fernsehgarten am kommenden Sonntag, 5. Mai, nicht auf Gran Canaria sondern in Mainz stattfinden wird. Ob Marquess auch wieder dabei sein werden? Mal sehen ...

ZDF-Fernsehgarten: Sängerin mit bebender Oberweite - Andrea Kiewel macht sich mit Outfit zum Gespött

Die News vom 28. April: Gran Canaria - In der dritten und letzten Ausgabe feiert der "ZDF-Fernsehgarten on tour" am 28. April am "Playa de Amadores" im Süden von Gran Canaria. Gäste sind Glasperlenspiel, Loona, Luca Hänni, Netta, Dario G, Jaden Bojsen, Marquess, Micar und viele andere. Zur Info vorab: Das Wetter auf Gran Canaria ist durchwachsen. „Ne richtig gute Partysendung“, kündigt Andrea Kiewel an, die in signalroter Bluse und kunterbunter Hose moderiert - und damit bei vielen Zuschauern auf Twitter für Spott sorgt.

Das Oberteil von Kiwi brennt sich gleichermaßen in Fernseher und Netzhaut ein. #Fernsehgarten pic.twitter.com/ChsCEYmvd0 — Frank Krause (@netscripter) 28. April 2019

Was hat man der Frau schon wieder angezogen!?#Fernsehgarten — Durian Kotzfrucht (@Kotzfrucht) 28. April 2019

#fernsehgarten



Kiwi ist heute als Knallbonbon verkleidet. — Frl.Flauschig (@sonnie_wulf) 28. April 2019

Aber es gibt auch Lob für den Look der Moderatorin:

Heute hat Kiwi also wieder die Veronica-Ferres-Maske von unlängst abgelegt. #Fernsehgarten — MariaeGloria (@mariae_gloria) 28. April 2019

ZDF-Fernsehgarten: Sängerin Loona mit Quetsch-Dekolletee

Gleiche Frage stellt sich bei Sängerin Loona, die mit einem neuen Song auftritt. Untenrum goldene Stiefel, die Oberweite hat sie in ein gefährlich enges Korsett gequetscht. Co-Moderator Manuel Cortez, der Mann an der Seite von Andrea Kiewel, der beim Publikum ziemlich gut ankommt hat gleich - fast - gar nichts an. Er hängt in der Badehose im Pool. „Ahhh...“, findet Kiewel seinen Anblick.

ZDF-Fernsehgarten: Poolspiele mit Sängerin Blümchen

Zu Poolspielen treten an im Team Manuel: Sängerin Loona und Sängerin Blümchen, im Team Kiwi: Sänger Luca Hänni und Schauspieler Kerem. Gummispiele im Wasser.

Vor der zweiten Spielrunde präsentiert Kiwis „Styling-Fee“ Astrid Rudolph Mode, sie empfiehlt Cowboy-Boots und Bauchtaschen. Kiwi verrät, dass sie gerne auf Rockfestivals geht und gerade Stricken lernt. Zu den Styling-Tipps gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten.

Die ZDF #fernsehgarten Stylingfee! ☝





Ihhhhhh .... was für teils gruselige Outfits! — Fredo (@BioBio900) 28. April 2019

Schon wieder diese Astrid. Gibt es eigentlich keine andere "Modeexpertin". Wer läuft denn so rum? #fernsehgarten — A.T.K - noch Fragen? (@sommersturm24) 28. April 2019

ZDF-Fernsehgarten: Andrea Kiewel hat Namensvorschlag für Wolke Hegenbarts Baby

Manuel Cortez präsentiert wieder in kurzen Einspielfilmen einige der Schönheiten der Insel Gran Canaria. Im weißen Anzug, nicht in der Badehose. Zeit für einen Programmhinweis auf das abendliche ZDF-Herzkino mit Hauptdarstellerin Wolke Hegenbart, die ihre Schwangerschaft bestätigt. Die Moderatorin hat einen Namensvorschlag: „Kiwi, das geht für beide.“ Und wenn die Mutter Wolke heißt, kann das Kind auch Kiwi heißen. Zweites Spiel: Sandburgenbauen.

Das ÖR Fernsehen hat heute wohl einen neuen Tiefpunkt erreicht. Im #ZDF #Fernsehgarten müssen Promis bei einem Spiel Sand in den Himmel stapeln.

Der Anspruch an die eigene Sendung muss beim ZDF wohl irgendwo bei -5 liegen. pic.twitter.com/LYzIjcADVK — Sebastian Weber (@hNt2k8) 28. April 2019

ZDF-Fernsehgarten: ESC-Siegerin Netta mit neuem Song

Der musikalische Höhepunkt: Die ESC-Vorjahressiegerin Netta präsentiert ihren neuen Song, Cocktailstar Uwe Christiansen dann Cocktails, Kiwi hat eine Fachfrage: „Ist in Bananenlikör auch Banane drin?“

Ist in Bananenlikör auch Banane drin?



Neee, Kiwi, da sind Kiwis drin! #fernsehgarten — Fredo (@BioBio900) 28. April 2019

„Jetzt kommt was ganz, ganz besonderes. Akrobatik“, kündigt Kiwi an. Thomas Seitel etwa? Nee. Aus Montreal Lea und Francis, das Duo Unity, das sich gemeinsam in einem Ring dreht. Die Zuschauer sind irritiert.

Due Hose von ihm sieht aus wie *nackig wollte der das sooo.... frage ja nur #fernsehgarten — Kayla Tanner (@kaylatanner1612) 28. April 2019

Ich hab gedacht es wäre was ein Todesrad. Ist nur XXL-HullaHupp. #fernsehgarten — Halbfinalist ⚫️⚪️ (@KarsyK) 28. April 2019

Meeresbiologe Uli Kunz darf noch von seinen Erlebnissen unter Wasser erzählen und auf seine Sendung im ZDF hinweisen. Dann Teamspiel Nummer 3, jetzt geht‘s ins Wasser. Die Damen in Leggins und Turnoberteil. Loona mit bebender Oberweite völlig außer Atem.

Ich bin so dermaßen peinlich berührt. Ich weiß gar nicht was ich sagen soll. #Fernsehgarten — Frau Spunkt (@frau_spunkt) 28. April 2019

„ZDF-Fernsehgarten on tour“ ist hiermit beendet. Und nein, diese Hoffnung eines Zuschauers erfüllte sich nicht:

