ZDF: „Anstalt“-Kabarettisten widmen aktuelle Ausgabe dem Krieg in der Ukraine - und zeigen Reue

Von: Rudolf Ogiermann

Waren sie „putinophil“? Jetzt, wo Russland Krieg gegen die Ukraine führt, sehen sich Claus von Wagner (li.) und Max Uthoff diesem Vorwurf ausgesetzt. © Dirk Eidner/ZDF

Noch vor einigen Jahren schossen Max Uthoff und Claus von Wagner scharf gegen den Westen, der die Ukraine zu seinem Markt machen wolle und die Sicherheitsinteressen Russlands ignoriere. Nun, nach dem Einmarsch russischer Truppen ins Nachbarland, räumen sie ein, damals ein „verzerrtes Bild“ gezeichnet zu haben.

Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges vor eineinhalb Wochen bestimmen ein stark ausgeweitetes Nachrichtenangebot sowie Sondersendungen und Polittalks zum Thema das Programm aller großen Sender. Die politische Satire – Formate wie „extra 3“ im Ersten und die „heute show“ im ZDF – hat der Konflikt ebenfalls erreicht. Und nun werfen auch die Macher der „Anstalt“ die ursprüngliche Planung um und widmen die heutige Ausgabe um 22.20 Uhr den Ereignissen in dem osteuropäischen Land. Eingeladen sind dazu Künstler, die enge Beziehungen zur Ukraine und zu Russland haben, etwa die Kölner Komikerin Lena Liebkind, in Kiew geborene Tochter russischer Eltern, außerdem Oleg Denisov, Comedian aus Moskau, der sich, wie es heißt, „noch bis vor Kurzem in Russland klar gegen Putin und auch gegen diesen Krieg positioniert hat“.

Die Ankündigung der Ukraine-Sendung sorgte allerdings beim Sozialen Netzwerk Twitter für Verwunderung, so erinnerten Nutzer an Ausgaben der „Anstalt“ von vor einigen Jahren, in denen sich Max Uthoff und Claus von Wagner als „putinophil“ erwiesen hätten, und fragen, wie die beiden Satiriker heute wohl zum Selbstverständnis der Ukraine und „zu ihrer komischen Folge mit den russischen Sicherheitsinteressen“ stehen.

Tatsächlich hatte Uthoff beispielsweise in der Ausgabe vom 11. März 2014 gegen westliche Regierungen geätzt, die „frei von der imperialistischen Leber weg“ darüber redeten, „wie sie sich die Zukunft der Ukraine vorstellen“. Und der damalige deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier habe, so Uthoff, gar Nazis in der ukrainischen Regierung die Hand geschüttelt. Unterdessen suchten deutsche Medien „nach Nachrichten, die ihre Vorurteile gegen den bösen Putin bestätigen“.

In der Ausgabe einige Wochen später warnte Uthoff seinen Kollegen in einer Nummer davor, „dem Russen“ die Tür zu öffnen, denn „erst kommt das Verstehen, dann das Nachgeben, und dann liest Ihre Tochter Leo Tolstoi“. Dann unterzog er Claus von Wagner einem Test mit dem „Iwanometer“, um zu belegen, dass dieser ein notorischer „Putinversteher“ sei. Nicht Russland sei der Aggressor, so die Botschaft, sondern die Nato.

Im Gespräch mit unserer Zeitung äußerte sich von Wagner gestern nachdenklich. Zwar spitze Satire stets aktuelle Sachverhalte zu, doch „Nummern aus 2014 würden wir heute so nicht mehr schreiben“. Aus dem Kontext der Zeit heraus habe man damals Randaspekte der Proteste auf dem Maidan (gegen den von Russland unterstützten Präsidenten Wiktor Janukowytsch, Red.) satirisch beleuchtet, beispielsweise den „rechten Sektor“ und die Politik der USA, dabei aber „zu stark gewichtet – was ein verzerrtes Bild der demokratischen Bewegung in der Ukraine erzeugt hat“. Und weiter: „Wir haben die berechtigte Angst osteuropäischer Länder wie der Ukraine vor einem aggressiven Russland nicht in unsere Überlegungen einbezogen. Das war falsch.“ Die aktuelle Sendung versuche, diese Überlegungen zu reflektieren.