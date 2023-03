ZDF zeigt alte „Löwenzahn“-Folge: Peter Lustig sagte 1980 die Zukunft voraus

Von: Lisa Siegle

Peter Lustig ist seit knapp sieben Jahren tot, aber in den Herzen seiner Fans immer noch unvergessen. Das weiß auch das ZDF – und reagiert mit einer Sensation.

Mainz – Das ZDF schwelgt angesichts seines 60. Geburtstags in Erinnerungen und zeigt zum Jubiläum zahlreiche Kult-Serien der vergangenen sechs Jahrzehnte erneut im TV und in der Mediathek. Fans des Moderators Peter Lustig können schonmal die Taschentücher zücken: Das ZDF holt anlässlich seines Jubiläums eine 40 Jahre alte „Löwenzahn“-Sendung in die Mediathek zurück.

ZDF holt 40 Jahre alte „Löwenzahn“-Sendung mit Peter Lustig zurück

Die Kult-Sendung „Löwenzahn“ war für viele Kinder der 80er und 90er Jahre das Fernseh-Highlight. Unvergessen ist der eingängige Gitarren-Jingle, der sich ebenso wie Moderator Peter Lustigs Kult-Spruch „Klingt komisch, ist aber so“ und der berühmte Wohnwagen in die Gedächtnisse vieler Zuschauer eingebrannt hat, berichtet RUHR24.

Eine besondere Folge mit Wahrsager-Charakter hat das ZDF jetzt erstmals nach 40 Jahren wieder seinen Zuschauern zur Verfügung gestellt: In der „Löwenzahn“-Episode vom 26. Januar 1983 testet Peter Lustig eines der ersten Autos, das nicht mit Benzin, sondern mit Strom betrieben wird (mehr TV-News auf RUHR24 lesen).

Zu einem Clip, der einen Ausschnitt der Folge zeigt, schreibt das ZDF am Montag (13. März) auf Twitter: „Peter Lustig hatte 1983 schon recht: Das E-Auto kommt“.

ZDF zeigt besondere „Löwenzahn“-Folge erstmals nach 40 Jahren

In dem Clip zu sehen: Peter Lustig, der mit einem Elektroauto durch die Straßen brettert und schon damals Benzinsündern eine Ansage machte. „Denn eines Tages, wenn wir weiter erfinden und nachdenken, dann kriegen wir bestimmt all diese Benzinstinker von der Straße“, so der Moderator im Jahr 1983.

Die „Löwenzahn“-Folge von 1983, die Recht in Bezug auf E-Autos Recht behalten sollte, ist ab sofort wieder in der ZDF-Mediathek verfügbar. Das ZDF, das vor kurzem laut eines Berichts der tz eine 3Sat-Sendung aus dem Programm genommen hat, erklärt: „Die ZDF-Kindersendung „Löwenzahn“ hatte 1983 schon recht: Das E-Auto kommt. 40 Jahre nach der Prognose steht die Sendung ‚Nur ein Tropfen Öl‘ noch einmal in der Mediathek.“

Peter Lustig war von 1981 bis 2005 der Moderator der ZDF-Sendung „Löwenzahn“. © Eventpress/Imago

Kult-Star Peter Lustig gab die Moderation von „Löwenzahn“ im Jahr 2005 auf und starb am 23. Februar 2016 in Norddeutschland. In den Herzen seiner Fans – und in den Redaktionen des ZDF – bleibt er jedoch unvergessen.