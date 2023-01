ZDF-Traumschiff mit Florian Silbereisen gegen Tatort: Eindeutiger Sieg im Quotenduell

Am 01. Januar 2023 liefen sowohl „Das Traumschiff“ als auch „Tatort“. Die ARD-Krimiserie gewann das TV-Duell mit Leichtigkeit. Das ZDF-Format mit Florian Silbereisen musste enttäuschende Zahlen einstecken.

Köln – Um den Start ins neue Jahr gebührend einzuläuten, flackerten am Abend des 1. Januar 2023 gleich zwei hochkarätige deutsche TV-Produktionen über die Bildschirme. Die ARD zeigte mit „Schutzmaßnahmen“ die neueste „Tatort“-Folge aus Köln, während im ZDF das „Traumschiff“ Richtung Bahamas segelte. Beide Formate sind seit Jahrzehnten treffsichere Quotengaranten – und bringen vor allem an den Feiertagen die ganze Familie zum Filmabend zusammen.

Lieber Krimi als Kreuzfahrt: ARD besiegt mit „Tatort“ das ZDF-Traumschiff im Quotenduell

Unterschiedlicher könnten die beiden TV-Events am Neujahrstag kaum ausgefallen sein. Im Kölner „Tatort“ mit Klaus J. Behrendt (62) und Dietmar Bär (61) wird auf ein persisches Restaurant ein Brandanschlag verübt, während das Luxusschiff gesteuert von Florian Silbereisen (41) auf den Wellen einem tropischen Sonnenuntergang entgegentreibt. Dramatisch und mitreißend oder romantisch und bildstark – von den großen Sendern war für jeden Geschmack etwas geboten.

Seit 1997 stehen Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär bereits gemeinsam beim Kölner „Tatort“ vor der Kamera. Mit ihrem neuesten Abenteuer überholten sie Traumschiff-Kapitän Max Parger, alias Florian Silbereisen quotenmäßig. © dpa/Federico Gambarini; ZDF/Dirk Bartling (Fotomontage)

Liefern sich die ARD und das ZDF sonst ein rasantes Rennen um den Quotensieg, konnte eine der beiden TV-Größen das Duell dieses Mal mit Leichtigkeit für sich entscheiden. Denn wie dwdl.de berichtet, konnte der „Tatort“ 8,71 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 26,8 Prozent erreichen, während das „Traumschiff“ nur 5,51 Millionen Menschen vor die Flimmerkisten locken konnte – was einem eher durchwachsenen Marktanteil von 17,0 Prozent entspricht. Scheint ganz so, als war dem deutschen Fernsehpublikum am ersten Tag des neuen Jahres also eher nach krimineller Investigation als Kreuzfahrt zumute.

Sinkende Quoten: ZDF-Hit „Das Traumschiff“ verliert seit 2021 an Zuschauern

Viele Formate würden sich über Zuschauerzahlen von über fünf Millionen bestimmt freuen, für die ZDF-Produktion, die seit dem 22. November 1981 läuft, dürften die Quoten aber sicher eine bittere Enttäuschung gewesen sein. Denn wie dwdl.de weiter berichtet, sollen es 2022 eine Million „Traumschiff“-Zuschauer mehr gewesen sein, 2021 sogar noch mehr als sieben Millionen. Einen Lichtblick gibt es für den Sender mit Sitz in Mainz aber trotzdem: Denn der Traumschiff-Ableger „Kreuzfahrt ins Glück“ konnte um 21.45 Uhr mit 4,10 Millionen Betrachtern das parallel im ARD laufende Krimi-Format „Kommissar Wisting“ überholen.

Diese Runde des Quotenduells konnte die ARD klar für sich entscheiden und hat damit erneut bewiesen, dass der „Tatort“ auch nach mehr als 50 Jahren und 1.200 Folgen noch lange nicht das Tempo drosselt. Neben durchwachsenen Reaktionen der Fans und mittelmäßigen Zahlen, ist das „Traumschiff“ nicht die erste Quotenniederlage für Florian Silbereisen, denn auch seine „Schlager des Jahres“ konnten kaum Zuschauer anziehen. Verwendete Quellen: dwdl.de, spiegel.de, tvdigital.de