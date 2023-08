Wegen DFB-Pokalspiel: Rückkehr von „Hart aber fair“ wird zum Quotendesaster

Ausstrahlung erst nachts

Nach zwei Monaten Sommerpause kehrte der ARD-Polit-Talk „Hart aber fair“ mit Louis Klamroth zurück. Doch ein fulminantes Comeback wurde eindeutig verfehlt und wegen des DFB-Pokalspiels zum Quotenflop.

Köln - Als erster Polit-Talk kehrte am Montag (14. August) „Hart aber fair“ in der ARD zurück ins TV. Doch die Rückkehr aus der Sommerpause wurde für Moderator Louis Klamroth (33) zum reinsten Quotendebakel. Der Grund dafür war allerdings eine Ausnahme.

DFB-Pokal-Ausstrahlung zwingt „Hart aber fair“ auf ungewöhnlichen Sendeplatz

In der Auftaktsendung nach zwei Monaten Pause waren Prof. Dr. Lars Castellucci (Sprecher Arbeitsgruppe Migration und Integration der SPD-Bundestagsfraktion), Thorsten Frei (Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDS/CSU-Bundestagsfraktion), Wiebke Judith (Rechtspolitische Sprecherin bei Pro Asyl), Cansin Köktürk (Sozialarbeiterin und Mitglied bei Bündnis 90/ Die Grünen) und Ruud Koopmans (Professor für Soziologie und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität Berlin) zum Thema „Neue Härte: Kommt die Wende in der Asylpolitik?“ eingeladen.

Durch die Ausstrahlung des DFB-Pokalspiels zwischen dem Zweitligisten VfL Osnabrück und dem Erstligisten 1. FC Köln musste „Hart aber fair“ jedoch von seinem gewohnten Sendeplatz um 21 Uhr bis spät in die Nacht hinein weichen. Durch die Verlängerung des Spiels, welches die Kölner schlussendlich mit 3:1 gewannen, verschob sich der Polit-Talk außerdem.

„Hart aber fair“ lockt durch späte Ausstrahlung nur wenige Zuschauer vor die TV-Bildschirme

Die von Louis Klamroth moderierte Sendung lief von Montag auf Dienstag (15. August) ab Mitternacht. 0,69 Millionen Zuschauer schalteten zu später Stunde laut dwdl.de ein. Die Ausgabe lief bis 1 Uhr morgens. Eigentlich schauen etwa ein Drittel mehr Menschen zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr zu. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren lag bei 10,8 Prozent, bei der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es 8,4 Prozent.

Doch auch zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr musste „Hart aber fair“ bereits einen Quotenflop einstecken. Die Rammstein-Spezial-Folge am Montag (19. Juni) lockte im Vergleich zu vorangegangen Ausgaben nur wenig Zuschauer vor den Fernseher. Verwendete Quellen: ard.de, dwdl.de

