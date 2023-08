Liebescomeback in neuer Staffel? Flamme von Markus kehrt zu „Die Bergretter“ zurück

Nina und Markus galten für „Die Bergretter“-Fans als absolutes Traumpaar. Ob ihre Liebe eine Zukunft hat, wird sich in der neuen Staffel zeigen.

Ramsau am Dachstein – Bei „Die Bergretter“ geht es regelmäßig um Leben und Tod. Doch auch das Thema Liebe kommt in dem beliebten ZDF-Format selbstverständlich nicht zu kurz. Zuletzt sorgte das Gefühlsleben von Seriencharakter Markus Kofler für Spannung beim Publikum. Der von Schauspieler Sebastian Ströbel (46) verkörperte Bergretter bandelte in der letzten Staffel der TV-Show nämlich heftig mit Nina, gespielt von Josephin Busch (36), an. Nach nur einer einzigen gemeinsamen Nacht entschlossen sich die beiden allerdings überraschend dazu, lieber keine romantische Beziehung einzugehen.

Josephin Busch wird auch in Staffel 15 als Nina in „Die Bergretter“ zu sehen sein

Für viele Fans war das natürlich eine herbe Enttäuschung. Doch ist das letzte Wort in Sachen Liebe bei Markus und Nina wirklich schon gesprochen? Denn wie Zuschauer von „Die Bergretter“ bereits wissen, wollten beide Serienfiguren an einer geplanten Himalaya-Expedition teilnehmen. Möglicherweise könnte es in Staffel 15 also weiterhin zwischen ihnen knistern. Die Dreharbeiten der sechs neuen Folgen für „Die Bergretter“ sollen noch diesen September fertiggestellt werden.

Letztendlich entschloss sich Markus im Staffelfinale von „Die Bergretter“ dazu, doch in Ramsau zu bleiben und Nina bestieg den Zug Richtung Himalaya-Expedition allein. Was zunächst nach einem Ausstieg der Darstellerin Josephin Busch aussah, scheint jedoch tatsächlich nur ein cleverer Spannungsbogen der Drehbuchautoren zu sein. Denn dem Branchenportal „Crew United“ zufolge ist Busch zumindest für eine Folge der kommenden „Die Bergretter“-Staffel mit dabei.

Beziehung zwischen den „Der Bergretter“-Charakteren Nina und Markus wirft Fragen auf

Ob es tatsächlich nur bei ihrem Auftritt in der Episode „Späte Reue“ bleibt, oder ob Nina ganz nach Ramsau zurückkehren wird, werden Fans wohl erst im Laufe der 15. Staffel erfahren. Die Darsteller der ZDF-Sendung halten sich bekanntlich eher bedeckt. Angesprochen auf die Beziehung ihres Seriencharakters verriet Josephine Busch im Gespräch mit „TV Spielfilm“ nur: „Im Prinzip ist sie in vielen Dingen wie ein Spiegel für ihn. Ihre Expedition und ihre Freiheit bedeuten ihr alles, aber ich glaube, Markus wühlt sie etwas mehr auf, als ihr lieb ist.“

Markus (Sebastian Ströbel) und Nina (Josephine Busch) fanden in „Die Bergretter“ nicht zueinander. Könnte sich das in der kommenden Staffel ändern? © ZDF / Barbara Bauriedl & ZDF / Barbara Bauriedl

Und ein weiteres Highlight steht den Fans der ZDF-Serie noch bevor: Keine Geringere als Heidi Klum übernimmt eine Gastrolle in der neuen Staffel und zeigte auch schon erste Bilder vom „Die Bergretter“-Set. Verwendete Quellen: TV Spielfilm; Crew United