ZDF-Fernsehgarten: Zuschauer spotten über Outfit von Andrea Kiewel - „Fetzen hatte sie doch schon mal an“

Von: Stella Rüggeberg

„ZDF-Fernsehgarten“-Fans fallen über Outfit von Andrea Kiewel her © Imago Images

Seit dem 8. Mai läuft der ZDF-Fernsehgarten wieder. Doch schon in der zweiten Folge hagelt es Kritik für Moderatorin Andrea Kiewel wegen ihres Outfits. Das blau-weiße Kleid im Rautenmuster wird im Netz diskutiert.

Mainz - Endlich kann Andrea Kiewel wieder hunderte Menschen auf dem Lerchenberg für den ZDF-Fernsehgarten (alle News auf der Themenseite) willkommen heißen. In der zweiten Folge am 15. Mai dreht sich alles um das Thema Italien und der dort stattfindende „Eurovision Song Contest“. Doch die Zuschauer zu Hause scheinen sich an diesem Sonntag mit einem ganz anderen Thema zu beschäftigen: Andrea Kiewels Outfit.

ZDF-Fernsehgarten-Fans fallen über Outfit von Andrea Kiewel her

Für die zweite Ausgabe des ZDF-Fernsehgarten (alle Infos) hat sich Andrea Kiewel wieder in Schale geschmissen. Bei den sommerlichen Temperaturen hat sie sich für ein blau-weißes Kleid mit Rautenmuster entschieden. Doch die Meinungen zu ihrem Outfit gehen wieder einmal weit auseinander.

Immer wieder sorgt Andrea Kiewel mit ihren Outfits für Diskussionen bei Twitter. © ZDF

„Dieses Jahr versuche ich so lange wie möglich nicht gehässig über Kiwi zu twitt.. Was soll denn dieses Bayernkleid?“, schreibt ein Zuschauer auf Twitter. „Jemand sollte Kiwi sagen, dass nicht der bayerische, sondern der Landtag in NRW gewählt wird. Sie ist doch in eine bayerische Flagge gewickelt, oder?“, lacht ein weiterer.

Andreas Gabalier spaltet mit ZDF-Fernsehgarten-Auftritt die Fans

Ein anderer Zuschauer behauptet: „Kiwi trägt das zweithässlichste Kleid der Woche. Das von Barbara fand ich schlimmer“. „Den Fetzen hatte sie doch schonmal an“, glaubt eine andere Zuschauerin. Es ist nicht das erste Mal, dass die Fernsehgarten-Moderatorin (alle Sendezeiten) für ihr Outfit im Netz kritisiert wird. Die Kommentare wird sie also gekonnt ignorieren.

„ZDF-Fernsehgarten“-Zuschauer diskutieren auf Twitter über Andrea Kiewels Outfit © Twitter

Doch es sind nicht nur die Outfits der Moderatorin, über die fleißig gespottet wird. Auch Andreas Gabalier spaltet die ZDF-Fernsehgarten-Fans. Während er auf dem Lerchenberg reichlich Applaus bekommt, häufen sich die Hass-Kommentare auf Twitter. Verwendete Quellen: ZDF, Twitter.com