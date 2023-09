Warum die ARD am Donnerstag um 21:45 Uhr plötzlich massenhaft Zuschauer verloren hat

Von: Melanie Habeck

Das Erste setzte am Donnerstag mit „Der Amsterdam-Krimi: Das Mädchen ohne Namen“ auf Nervenkitzel. Doch im Laufe des Abends verlor der Sender immer mehr Zuschauer.

Berlin – Am Donnerstag (31. August) entschied sich das Erste dafür, eine Wiederholung von „Der Amsterdam-Krimi“ zu senden. In der Krimireihe geht Hannes Jaenicke (63) in seiner Rolle des LKA-Ermittlers Alex Pollack spannenden Fällen in der niederländischen Metropole auf den Grund. Die Einschaltzahlen der Folge „Das Mädchen ohne Namen“ konnten sich durchaus sehen lassen – doch es lief nicht den gesamten Abend so blendend für die ARD.

ARD startet stark, doch verliert im Laufe des Abends Zuschauer

In den vergangenen Tagen passierte es bereits öfter, dass dem ARD-Programm im Laufe des Abends Zuschauer verloren gingen: So brachen z. B. am Dienstag die Quoten nach „In aller Freundschaft“ erheblich ein. Zu einem ähnlichen Zeitpunkt schaltete das Publikum auch am Donnerstag ab. Nachdem sich „Der Amsterdam-Krimi: Das Mädchen ohne Namen“ mit 4,79 Millionen Zuschauer und 19,8 Prozent Marktanteil laut DWDL zunächst den Tagessieg beim Gesamtpublikum ab drei Jahren holte, fielen die Einschaltzahlen im Anschluss drastisch.

Um 21:47 Uhr, als „Der Amsterdam-Krimi“ zu Ende ging, verlor die ARD den AdScanner-Daten von DWDL zufolge etliche Fernsehende. Die Nachfolgesendung „Monitor“ traf offenbar nicht den Nerv des Publikums. Ein anderer Sender profitierte von dem schrumpfenden Interesse der Zuschauer am ARD-Programm. Obwohl das Qualifikationsspiel von Eintracht Frankfurt zur UEFA Conference League dem Sender RTL bereits ab 20:15 Uhr einen bemerkenswerten Marktanteil bescherte, schnellten die Zahlen ab 21:45 Uhr noch einmal in die Höhe – und sicherten dem Kölner Sender den Tagessieg in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Worum geht es bei „Der Amsterdam-Krimi“? Die ARD-Filmreihe „Der Amsterdam-Krimi“ wird bereits seit 2018 im ARD-Programm ausgestrahlt. In den Hauptrollen ermittelt das Schauspielerduo Hannes Jaenicke und Fedja van Huêt in der historischen Kulisse der niederländischen Hauptstadt Amsterdam. Ursprünglich waren nur zwei Teile geplant – doch aufgrund der hervorragenden Quoten gibt es mittlerweile schon sechs Episoden.

Auch VOX verzeichnet mit „Dirty Dancing“ spannende Zuschauerzahlen

Eine interessante Entwicklung ließ sich auch bei VOX beobachten. Obwohl „Dirty Dancing“ mittlerweile 36 Jahre alt ist, holte der Kölner Privatsender mit dem Klassiker eine solide Quote: 530.000 Menschen aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wollten die Romanze um Frances „Baby“ Houseman (Jennifer Grey, 63) und Johnny Castle (Patrick Swayze, †57) sehen. Besonders beachtlich: Zum großen Finale kurz vor Schluss verzeichnete der Hollywood-Film noch einmal einen Zuschaueranstieg.

Mit einer Wiederholung von „Der Amsterdam-Krimi“ startete ARD am Donnerstag stark in die Primetime. Doch im Laufe des Abends schwand das Publikumsinteresse. RTL sammelte mit dem Qualifikationsspiel von Eintracht Frankfurt zur UEFA Conference League hingegen zunehmend Zuschauer ein. © ARD Degeto/Raymond van der Bas & IMAGO / Eibner

Immer wieder gipfeln Wiederholungen von Kino-Klassikern in Traumquoten für die TV-Sender: Auch das ZDF begeisterte kürzlich mit „Pretty Woman“ seine Zuschauer. Verwendete Quellen: DWDL