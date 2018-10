Landtagswahl: Schwarz-Grün oder Bündnis aus CSU und FW? Diskutieren Sie mit!

Merkur-Dialog-Forum

von Stefan Stukenbrok

Die ersten Hochrechnungen lassen wie erwartet mehre Optionen offen, wie und mit wem Bayern zukünftig regiert wird. Sowohl CSU-Bündnis 90/Die Grünen als auch CSU/Freie Wähler sind die wahrscheinlichsten Möglichkeiten. Stimmen Sie ab, was Sie sich erhoffen!

Hochrechnung ARD (Stand 22:47 Uhr):

CSU: 37,4 Prozent

Bündnis 90/Die Grüne: 17,7 Prozent

Freie Wähler: 11,5 Prozent

AfD: 10,2 Prozent

SPD: 9,6 Prozent

FDP: 5 Prozent

Linke: 3,2 Prozent

Sonstige: 5,4 Prozent

Machen Sie mit und stimmen ab, welche Regierungsbildung Sie sich wünschen!

Umfragebild: Matthias Balk / dpa

Sowohl Schwarz-Grün als auch CSU-FW wären Konstellationen, wie es sie in Bayern noch nicht gab - diskutieren Sie in unserem Kommentarbereich, welche Ihnen am Liebsten wäre!

Disclaimer:

Unsere Umfragen sind Trendbilder und haben keinen repräsentativen Charakter. Sie sollen ein aktuelles Meinungsbild einfangen und zur Diskussion anregen. Wir freuen uns auf Anregungen in unseren Kommentarspalten. Die Diskussion unter diesen Artikeln wird besonders von unserem Community-Team moderiert, damit sich alle wohlfühlen und einen Ort zum sachlichen Austausch haben. Persönliche Angriffe und Off-Topic-Diskussionen werden automatisch entfernt. Mehr über die Richtlinien finden Sie in unserer Netiquette.