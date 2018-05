Willkommen im Merkur.de-Kaffeehaus

Community - Ihr Ort für Themen ohne Artikelbezug

München - Sie haben bisher einen Ort vermisst, an dem Sie sich mit anderen Nutzern über ein Artikelthema hinweg persönlich austauschen können? Hierfür haben wir für Sie unser Kaffeehaus ins Leben gerufen.

Das Kaffeehaus ist ein Platz, den es so bisher auf unserer Seite noch nicht gab. Unser Kaffeehaus soll für Sie ein Ort sein, an dem Sie sich miteinander über Ihre täglichen Themen unterhalten können. Was unter einem Artikel zu weit weg vom Thema führen würde, alles, was Ihnen auf dem Herzen liegt, das Sie besprechen möchten und das nicht direkt etwas mit einem Artikel zu tun hat, all das findet hier seinen Platz.

Welche Regeln gelten hier

Jeder soll sich im Kaffeehaus wohlfühlen, deswegen gilt auch hier unsere Netiquette - mit einer Ausnahme: Sie können sich nach Belieben persönlich austauschen ohne einen Bezug zu einem Sachthema.

Sollten Sie eine Frage zu einem entfernten Kommentar von sich haben, stellen Sie diese bitte hier.

Wir servieren Ihnen hiermit einen virtuellen Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso (und für die Nonkonformisten auch gern ein Kännchen grünen Tee) und wünschen Ihnen viel Spaß beim Diskutieren.