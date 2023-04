Kunde bekommt goldenen Cent zurück – „Hat so eine Münze schonmal jemand gesehen?“

Von: Robin Dittrich

Im Supermarkt können einige kuriose Dinge passieren. Ein Kunde erhielt mit dem Wechselgeld jetzt einen goldenen Cent wieder und postete ihn auf Reddit.

Kassel – Ob überteuerte Lebensmittel oder leere Regale: Supermarkt-Kunden finden viele Gründe, um Schnappschüsse zu machen. Ein Kunde machte jetzt einen besonderen Fund und schoss umgehend ein Foto davon: Ein goldenes 1-Cent-Stück fand sich in seinem Rückgeld wieder.

Kunde bekommt goldene 1-Cent-Münze – wie entsteht diese?

Immer wieder sind auf Twitter Fotos aus Supermärkten zu finden. Erst kürzlich wunderte sich ein Kunde über einen Aufdruck auf seiner Blaubeere. Jetzt wurde ein Bild auf Reddit hochgeladen, das ein spezielles Geldstück zeigt. Der Nutzer „UnderstandingTop533“ postete eine goldene 1-Cent-Münze, die er als Rückgeld erhalten hatte. Zum Vergleich zeigte er daneben eine normale 1-Cent-Münze, die aus mit Kupfer beschichtetem Stahl besteht.

In der Headline fragte der verdutzte Nutzer, ob „so eine Münze schonmal jemand gesehen hat“. Es sollte nicht lange dauern, bis andere Reddit-User ihre Meinung zur goldenen Münze abgaben. Der Top-Kommentar gab an, dass es sich dabei „möglicherweise um das Ergebnis aus einem Schulexperiment zur Galvanisierung“ handelt. In der Regel sehen 1-, 2-, und 5-Cent-Münzen nach einiger Zeit verdreckt und matt aus. Das liegt vor allem an der Oxidation, durch die das Kupfer um die Münze verdunkelt.

Schulexperiment Grund der goldenen 1-Cent-Münze?

Besonders in Schulexperimenten werden die alten Münzen dann zunächst mit Zinkpulver versilbert und durch Hitze vergoldet. An ein solches Experiment aus dem Chemie-Unterricht erinnert sich auch Captain_Spiff: „So messingartig wie das aussieht, erinnert mich das an einen Chemieversuch.“ Eine Zinkchlorid-Lösung wird dabei erhitzt, bis sie siedet. Dann muss die Kupfermünze hineingetan werden: Nach einiger Zeit ist die Münze mit einem silberfarbenen Belag überzogen. Mit einem Gasbrenner wird dann für die goldene Legierung gesorgt.

Eine weitere Theorie der Reddit-Nutzer war, dass es sich dabei um einen zu kaufenden „Glückscent“ handelt, die in der Regel mit einem Marienkäfer oder Kleeblatt verziert verkauft werden – diese werden häufig als Glücksbringer angepriesen. Eine Vielzahl der Kommentare zielten nicht auf ein Beitragen zur Lösung der Frage hin, sie nahmen das Ganze mit Humor: „Das ist Christian Lidners Millionster Cent“ und „Das ist das goldene Ticket zu Willy Wonkers Wonderland“ waren zwei der Top-Beiträge. Bei Themen um Geld tun sich einige Verbraucher aufgrund der hohen Preise für viele Lebensmittel aktuell schwer.