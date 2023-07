Mietwagen im Sommerurlaub 2023: Zehn Dinge, die Sie unbedingt beachten sollten

Von: Sandra Sporer

Mit einem Mietwagen ist man im Urlaub mobil. Damit alles reibungslos funktioniert, sollte man beim Auto mieten einige Dinge beachten.

Kassel – In den Sommermonaten zieht es viele nach Italien oder in andere Urlaubsländer. Und wer vor Ort mobil sein will, bucht einen Mietwagen. Dabei können jedoch schnell zusätzliche Kosten entstehen, wenn man nicht aufpasst. Wer gut versichert ist, sich die Mietbedingungen gut durchliest und beim Abholen und Abgeben des Autos auf einige Dinge achtet, ist jedoch auf der sicheren Seite.

1. Mietwagen im Urlaub: Der richtige Führerschein ist wichtig

Um am Urlaubsort ein Auto zu mieten, muss natürlich ein gültiger Führerschein für die gemietete Fahrzeugklasse vorhanden sein. Wer ein Auto mieten will, braucht einen Autoführerschein. Für ein Motorrad ist ein Motorradführerschein nötig. Solange man innerhalb der EU reist, ist das alles, worauf man in dieser Hinsicht achten muss.

Beim Auto mieten im Urlaub ist der richtige Versicherungsschutz sehr wichtig. © PheelingsMedia/Panthermedia/IMAGO

Liegt das Reiseziel außerhalb der EU, sollte man sich vor der Abreise informieren, ob der deutsche Führerschein als Fahrerlaubnis anerkannt wird. Ist dem nicht so, braucht man einen internationalen Führerschein. Dieser kann entweder beim Landrats- oder Bürgeramt oder der Stadtverwaltung beantragt werden, wie der TÜV Nord informiert. Wie bei allen Ausweisdokumenten kann die Bearbeitungszeit jedoch einige Wochen betragen. Man sollte sich also frühzeitig darum kümmern.

2. Ein guter Versicherungsschutz hilft, wenn man im Urlaub mit dem Mietwagen einen Unfall hat

Natürlich will man nach Möglichkeit erst gar nicht in diese Situation kommen. Aber gerade, weil die meisten erst gar nicht darüber nachdenken wollen, lohnt es sich zumindest versicherungstechnisch auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Diese Versicherungen braucht man unbedingt, wenn man im Urlaub ein Auto mietet:

Kfz-Haftpflichtversicherung

Teil- oder Vollkaskoversicherung (mit oder ohne Selbstbeteiligung)

Die meisten Mietwagenfirmen bieten sowohl Voll- als auch Teilkaskoversicherung für ihre Fahrzeuge an. Jeweils mit und ohne Selbstbeteiligung. Der ADAC rät jedoch ganz klar zu einer Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung. So kommen im Falle eines Unfalls garantiert keine zusätzlichen Kosten auf Sie zu. Für den Urlaub generell lohnt sich zudem eine Auslandskrankenversicherung.

Kommt es im Ausland zu einem Unfall, sollte man in jedem Fall die Polizei rufen und den Unfall offiziell aufnehmen lassen. Auch die Mietwagenfirma und die Versicherung sollte umgehend informiert werden. Im Handschuhfach des Mietwagens findet sich zudem ein Unfallbericht-Formular, das ebenfalls ausgefüllt werden sollte. Die Verbraucherzentrale rät zudem dazu, die Kontaktdaten von Zeugen und Beteiligten zu notieren und den entstandenen Schaden mit Fotos zu dokumentieren.

3. Zusatzkosten bei der Mietwagen-Buchung im Auge behalten

Mietwagen-Anbieter haben oft auch optional hinzubuchbare Extras im Angebot. Zum Beispiel Dachträger für sperriges Gepäck oder ein Navigationsgerät. Für diese fallen so gut wie immer Zusatzkosten an. Man sollte sich also im Vorfeld gut überlegen, was man wirklich braucht und was nicht, um so beim Auto mieten etwas günstiger wegzukommen. Das Navi beispielsweise kann in vielen Fällen durch das eigene Smartphone ersetzt werden.

Zubehör und Extra-Leistungen kosten bei den meisten Mietwagen-Anbietern auch einen Aufpreis. © blickwinkel/IMAGO

Im Zweifelsfall lohnt es sich immer, noch einmal nachzufragen, ob für bestimmte Leistungen zusätzliche Kosten anfallen. Außerdem weist der ADAC darauf hin, immer darauf zu achten, dass am Ende der Buchung ein Gesamtpreis angegeben werden sollte. Dieser enthält alle anfallenden Zusatzkosten. Ist das nicht der Fall, können weitere Gebühren hinzukommen.

4. Das Kleingedruckte lesen

Die Verbraucherzentrale rät zudem dringend, den Mietvertrag immer genau zu lesen und nur dann zu unterschreiben, wenn alles klar ist. Es ist wichtig zu wissen, was man mit dem Mietauto machen darf und was nicht. Verstößt man nämlich gegen die Vertragsbedingungen und fährt beispielsweise auf unbefestigten Straßen, obwohl das vom Vermieter im Vertrag untersagt wird, springt bei einem Schaden die Versicherung nicht ein.

Wichtig zu wissen ist auch, dass üblicherweise nur derjenige mit dem Mietwagen fahren darf, der das Auto mietet. Zusätzliche Fahrer müssen separat eingetragen werden und kosten teils auch extra.

5. Im Urlaub fährt man am besten ohne Kilometerbegrenzung

Mache Mietwagen-Anbieter haben standardmäßig eine Kilometerbegrenzung für ihre Autos. In diesem Fall steht ihnen nur eine begrenzte Anzahl an Kilometern zur Verfügung, die sie verfahren können. Entweder pro Tag oder gerechnet auf den ganzen Trip. Jeder zusätzlich gefahrene Kilometer kostet Geld.

Ein Miet-Auto ohne Kilometerbegrenzung ist im Urlaub meist die bessere Wahl. © Wirestock/IMAGO

Laut ADAC ist eine unbegrenzte Kilometerzahl immer zu bevorzugen. In den meisten Fällen stimmt das auch. Bei einem Kurz-Urlaub kann es aber auch mehr als ausreichen, ein Auto mit Kilometerbegrenzung zu mieten.

6. Nicht direkt losfahren: Zuerst sollte man den Mietwagen gründlich prüfen

Ist man am Urlaubsort angekommen, will man meist erstmal schnellstmöglich ins Hotel. Sowohl TÜV Nord als auch der ADAC raten jedoch davon ab, direkt mit dem Mietwagen loszufahren.

Bevor man mit dem gemieteten Auto losfährt, sollten Reifendruck und Profiltiefe überprüft werden. © Baumann/McPhoto/IMAGO

Stattdessen sollte man Reifendruck und Profil prüfen und sicherstellen, dass das Auto keine Schäden hat. Findet man einen Kratzer oder andere leichte Mängel, sollte unbedingt ein Mitarbeiter des Verleihs informiert und der Schaden vermerkt werden - sonst könnte er im Zweifelsfall Ihnen in Rechnung gestellt werden.

7. Rückgabezeit nicht verpassen

Wichtig für die Abgabe ist vor allem, dass man nicht zu spät beim Verleih eintrifft. Ansonsten kann einem ein weiterer, kompletter Miettag berechnet werden. Selbst dann, wenn man nur wenige Minuten zu spät ist.

8. Einmal volltanken, bitte: Bei „full-to-full“-Tankregelung muss der Tank bei Abgabe voll sein

Ein voller Tank spart bei der Anreise Zeit, weshalb es sinnvoll ist, einen Mietwagen mit sogenannter „full-to-full“-Tankregelung zu buchen. Das heißt im Umkehrschluss allerdings auch, dass sie kurz bevor sie das Auto wieder abgeben noch einmal volltanken müssen. Dennoch ist diese Regelung dem ADAC sowie mehreren anderen Portalen zufolge die beste Wahl.

Die „full-to-full“-Tankregelung ist für den Kunden die bessere Wahl. © Unai Huizi/imagebroker/IMAGO

Zwar könnte man meinen, dass sich die „full-to-empty“-Tankregelung für den Kunden mehr lohnt, da man sich das letzte Auftanken spart, dem ist aber nicht so. Denn der Mietwagen-Anbieter berechnet in diesem Fall eine Gebühr dafür, dass er das Auto für den Kunden volltankt und setzt meist wesentlich höhere Spritpreise an als man bei der Tankstelle zahlen würde.

9. Auf was man sonst noch bei der Rückgabe achten sollte

Auch bei der Abgabe sollte das Auto auf Schäden geprüft werden. Diese Inspektion sollte von einem Mitarbeiter des Verleihs in ihrer Anwesenheit durchgeführt werden. Außerdem sollten die Ergebnisse schriftlich festgehalten werden.

Kratzer sollten von einem Mitarbeiter des Mietwagen-Anbieters vermerkt werden. Sowohl beim Abholen als auch beim Abgeben des Autos. © blickwinkel/IMAGO

Am besten lassen sie sich eine Kopie dieses Dokuments geben. So können nicht nachträglich noch Schäden in Rechnung gestellt werden. Sollte es einen Kratzer im Lack geben oder ein anderer Schaden entstanden sein, lohnt es sich, diesen auch selbst mit einem Foto zu dokumentieren.

10. Auf etablierte Anbieter setzen

Der ADAC rät außerdem zur Nutzung deutscher Auto-Vermieter oder Mietwagen-Vermittler. So kann man alles Vertragliche schon vor der Abreise regeln. Auch ist dann bei Fragen oder Problemen der deutsche Vermittler/Vermieter der Ansprechpartner. Aber auch mit anderen namhaften Anbietern wie Avis oder Sixt ist man gut beraten. (sp)