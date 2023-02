19 Donuts im Test: Stiftung Warentest krönt überraschende Sieger

Von: Stella Henrich

Stiftung Warentest hat 19 Donuts unter die Lupe genommen. Dabei wurden der Fett- und Zuckeranteil, die Schadstoffbilanz sowie der Geschmack geprüft. Das sind die Ergebnisse.

München ‒ Die Hefeteigkringel versüßen jede Kindergeburtstagsparty. Doch nicht nur die kleinen Schleckermäulchen haben Spaß an den deftigen Kalorienbomben, die oft bunt verziert und mit Schokolade, Vanille oder hin und wieder auch mit Eierlikör glasiert beim Bäcker in der Vitrine oder abgepackt im Regal liegen und einem die Finger verkleben, um die Zuckerglasur genüsslich abzulecken. Da greift jeder Konsument gern zu und somit ein Grund für Verbraucherschützer, Donut-Produkten einmal genauer auf den Grund zu gehen.

Bunte Donuts - wer kann da schon widerstehen und sie einfach so liegenlassen? (Symbolbild) © Georg Ulrich Dostmann/imago

Anders als sonst bei Stiftung Warentest üblich, lachen Sie bitte nicht, vergeben die Verbraucherschützer diesmal keine Gesamtnoten, sondern sie nehmen die beliebten Fettbomben in drei Kategorien im Labor unter die Lupe und vergeben dementsprechende „Einzelbenotungen“. So untersuchten die Prüfer „Fettgehalt und -qualität“, den „Zuckergehalt“ der Produkte sowie den Anteil an „Schadstoffen“. Unter anderen fragten die Tester auch, wie schmecken die Donuts, und unterscheiden sich abgepackte Produkte von frischen Donuts an der Theke. Können also die preis­werten Donuts von Aldi, Lidl und Co, mit teureren Produkten von Ketten wie Dunkin‘ oder Royal Donuts am Ende mithalten?

Folgende Produkte hat Stiftung Warentest für den Donut-Test untersucht:

Meine Kuchen Welt Mini Donuts mit Zucker bestreut (Aldi Nord)

Mein Bestes Donut (Aldi)

Pinkie Donut (Backwerk)

Schokoladen-Donuts Art. Nr. 00919 (Bofrost)

Classic Donut Cinnamon Sugar (Brammibal‘s Donuts)

Klassik Deluxe Hell (Donuts Deluxe)

Donut Sugar (Dunkin‘)

Gut & Günstig Mini Donut mit Zucker bestreut (Edeka)

Gut & Günstig Mini-Donuts 3 Sorten (Edeka)

Pinky Donut (Kaufland)

Unser Brot Mini Donut Zimt-Zucker (Lidl)

McCafé Rainbow Donut (McDonald‘s)

Backstube Pinky Donut (Netto Marken-Discount)

Mini Donuts (Penny)

Trio Mini Donuts (Poppies)

Beste Wahl Mini Zucker Donuts (Rewe)

Beste Wahl Mini-Donuts drei verschiedene Sorten (Rewe)

Konfetti Donut (Rewe)

Donut Classic (Royal Donut)

Die Testergebnisse können je nach Vorliebe der Verbraucher gefiltert werden. Wer also einen Donut mit weniger Zucker sucht oder wissen will, welches Produkt weniger Fettgehalt als andere hat, kann sich das problemlos im Test-Heft (2/2023) oder online ansehen. Ein Klick auf das jeweilige Produktfoto führt anschließend zum Testkommentar. Insgesamt elf Produkte mit vergleichsweise weniger Zucker überzeugen die Tester. Beim Fettgehalt sind es sechs Donuts - hier sind es vor allem die Waren aus Supermärkten und Discountern, die das Feld anführen.

19 Produkte im Test Stiftung Warentest überprüfte 19 Donuts - darunter klassische Varianten, sprich: mit Loch und ungefüllt, mit Streuzucker, Zucker, Fett- und Schokoladenglasur. Zwölf Artikel davon sind lose verkaufte Donuts, darunter vier von spezialisierten Donutketten (Brammibal‘s Donuts, Royal Donuts, Dunkin‘s und Donuts Deluxe). Sieben werden als fertig abgepackte Donuts im Discounter oder Supermarkt verkauft, vier davon tiefgekühlt. Die Preise liegen zwischen 78 Cent und 5,25 Euro pro 100 Gramm.

19 Donuts im Labortest: Royal Donut-Produkt ist größte Kalorienbombe

So viel lässt sich schon mal an dieser Stelle verraten: Den meisten Zucker enthält der Donut Classic von Royal Donut. Er ist mit sieben Stück Würfelzucker auf 100 Gramm eine echte Kalorienbombe. Die anderen Donuts im Test enthielten laut Stiftung Warentest nur vier Stück Würfelzucker pro 100 Gramm. Die Schadstoff-Bilanz - wie etwa Funde von Acryl­amid oder Mineralöle - ist bei allen getesteten Artikeln gut bis befriedigend.

Schad­stoffe in besorgnis­erregenden Mengen haben wir in keinem der getesteten Produkte gefunden.

Wie der Test außerdem zeigt, hatten die losen, glasierten Donuts von Aldi, die abgepackten Donuts von Aldi Nord sowie Edeka die Nase vorn. Geschmacklich punkten vor allem die Donuts von Royal Donut und die Tiefkühl-Donuts von Bofrost. „Sie riechen und schmecken aromatisch nach gebackenem Hefeteig“, so die Beurteilung der Tester. Nur der Rainbow Donut von McDonald fiel den Prüfern bei der Verkostung etwas negativ auf. Er sei „leicht fade im Mund und leicht fade im Geschmack“.

19 Donuts im Labortest: Tiefkühl-Donuts von Bofrost ist einer der Sieger

Die Verbraucherschützer küren, auch ohne ein Gesamturteil abzugeben, doch noch Sieger. So hatten im Test die losen, glasierten Donuts von Aldi (92 Cent pro 100 Gramm), die abgepackten Donuts von Aldi Nord (1,54 Euro) sowie Edeka (1,35 Euro) die Nase vorn. Geschmacklich punkteten vor allem die Donuts von Royal Donut (3,60 Euro) und die Tiefkühl-Donuts von Bofrost (1,99 Euro). Auch der pinkfarbene Donut von Penny ergattert noch einen Preis an der SB-Theke.

