20 Prozent mehr Wohnungseinbrüche: So sichern Sie Ihr Hab und Gut

Von: Sandra Sporer

Teilen

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist 2022 weiter gestiegen. Ein paar Vorkehrungen reichen aber oft bereits aus, um Einbrecher abzuschrecken.

Frankfurt am Main – Viele Einbrüche sind Gelegenheitstaten. Gekippte Fenster, nicht abgesperrte Haustüren oder vor dem Haus versteckte Zweitschlüssel machen es Täterinnen und Tätern einfach, sich Zugang zu verschaffen. Um Einbrecherinnen und Einbrecher abzuwehren, reicht es deshalb oft schon, ihnen den Zugang zu erschweren. Denn je länger sie brauchen, um einzubrechen, desto höher das Risiko, entdeckt zu werden.

Geschlossene Türen und Fenster schützen vor Wohnungseinbrüchen

Alle Türen und Fenster eines Hauses sind potenzielle Zugangspunkte für Einbrecherinnen und Einbrecher. Beim Absichern des Hauses sollte man sich deshalb nicht nur auf die Haustür sowie die im Fenster im Erdgeschoss fokussieren. Auch Terrassen- und Balkontüren, Kellerzugänge und -fenster und alle anderen leicht erreichbaren Zugänge zu Häusern sollten ebenfalls abgesichert werden.

Im Alltag heißt das, Türen nicht nur zuzuziehen, sondern immer abzuschließen. Auch dann, wenn man nur kurz das Haus verlässt. Fenster sollten während ihrer Abwesenheit ebenfalls nicht gekippt sein. Bei nicht identifizierbaren Farbspuren an der Tür, sollten Sie unbedingt die Polizei rufen – dahinter steckt möglicherweise eine neue Einbruchsmasche.

Bei einem Wohnungseinbruch verschafft der Täter sich oft durch eine schlecht gesicherte Tür Zugang zum Haus. © Daniel Scharinger/IMAGO

Der Verein Weisser Ring, der Opfern von Kriminalität hilft, rät zudem, Türen mit einbruchhemmenden Schlössern auszustatten. Weitere hilfreiche Maßnahmen sind das Verstärken der Türblätter oder das Anbringen eines Zusatzschlosses mit Sperrbügel. Bei Fenstern gibt es ebenfalls einbruchhemmende Modelle, die sich gegebenenfalls auch nachrüsten lassen.

Auch die Investition in eine Alarmanlage ist sinnvoll. Geht sie los, erhöht das die Wahrscheinlichkeit enorm, dass der Einbrecher erwischt wird. Viele Täter versuchen es dann gar nicht erst. Damit Sie sicher sein können, eine gute Anlage zu kaufen, rät die Versicherungsgesellschaft Allianz, auf qualifizierte Firmen zu setzen. Und darauf zu achten, dass das Gerät nach DIN EN 45011 geprüft ist.

Ihr Haus sollte nicht verraten, wann sie im Urlaub sind

Verreisen Sie, ist ihr Haus besonders anfällig für Einbrüche. Umso wichtiger ist, sich vor Abreise Gedanken zu machen, wie man sich während des Urlaubs vor Einbrüchen schützt. Das beste Vorgehen ist hier deshalb, es möglichst nicht zu offensichtlich zu machen, dass Sie für längere Zeit nicht da sind. Der Weisse Ring rät deshalb davon ab, eine entsprechende Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. In den sozialen Medien sollte die Reise ebenfalls nicht an die große Glocke gehängt werden.

Wertsachen und Geld sollten nie offen in der Wohnung herumliegen. © Mehaniq/Panthermedia/IMAGO

Sich stapelnde Zeitungen und ein übervoller Briefkasten sind zudem leicht sichtbare Anzeichen, dass niemand im Haus ist. Falls möglich, sollten bestehende Abos ausgesetzt werden. Den Briefkasten können Sie von einem Nachbarn oder einer Nachbarin, alternativ von guten Bekannten regelmäßig leeren lassen. Diese können bei Bedarf auch die Zeitung einsammeln und entsorgen.

Wichtig ist auch, nichts herumstehen zu lassen, dass den Einbrecherinnen und Einbrechern helfen könnte. „Lagern Sie Aufstiegshilfen wie z.B. Leitern nie frei zugänglich und sichtbar für Fremde“, warnt beispielsweise die Polizeidirektion Bad Segeberg in einer Pressemitteilung. Es helfe auch, Anwesenheit vorzutäuschen. Zum Beispiel mit zeitgesteuerten Lampen.

So schützen Sie ihre Wertsachen bei einem Einbruch

Kommt es trotzdem zu einem Einbruch, können Sie zumindest dafür sorgen, den Schaden möglichst gering zu halten. Zum einen sollten Sie unbedingt eine Hausratsversicherung abschließen. Achten Sie hierbei darauf, dass Sie auch gegen Schäden bei grober Fahrlässigkeit abgesichert sind. Sonst kann es sein, dass die Versicherung nicht zahlt, wenn Sie zum Beispiel vergessen haben, ein Fenster zu schließen und infolgedessen bei Ihnen eingebrochen wurde.

Wichtig ist außerdem, Wertsachen und wichtige Dokumente gut und sicher zu verstauen – am besten in einem Safe. Wer optimal vorbereitet sein will, macht vorsorglich eine Liste aller seiner Wertsachen inklusive Fotos und aller wichtigen Informationen über die einzelnen Gegenstände. Das kann bei allem, was nach dem Einbruch zu tun ist, helfen. (sp)