200 Euro Energie-Pauschale für Studenten: Alles andere als unkompliziert - So kommen Sie an die Soforthilfe

Von: Anna-Lena Kiegerl

Teilen

Nach langem Warten wird die Energie-Pauschale nun auch an Studenten ausgezahlt. Als unkomplizierte Soforthilfe wurde sie im Herbst 2022 angepriesen. Kritiker sehen das anders.

München – Im September wurde sie bereits beschlossen, die Energiepreispauschale in Höhe von 200 Euro für Studenten. Doch im Gegensatz zu Arbeitnehmern und Rentnern mussten die Hochschüler monatelang auf den Start der Auszahlung warten. Jetzt im März, wo sich der Winter allmählich dem Ende neigt, können die Anträge eingereicht werden. Kann man da wirklich noch von Soforthilfe sprechen?

Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) hat eine klare Meinung: „Zu spät, zu wenig“, so das Urteil gegenüber RadioBremen. Und auch ein Test, den die Hessenschau mit Studierenden durchgeführt hat, legt die Probleme des „Soforthilfe“-Antrags offen: umständlich, unübersichtlich und das Online-Portal schnell überlastet.

Immerhin: In Bayern soll es mit dem 29-Euro-Ticket für den ÖPNV eine weitere Entlastung für Studenten und Schüler geben. Doch auch die lässt erst einmal auf sich warten.

Energie-Pauschale für Studenten: Nur online möglich – Plattform musste erst eingerichtet werden

Erleichterung: Am Mittwoch, dem 15. März ist die Antragsplattform nach Monaten der Ankündigung an den Start gegangen. Grund für den langen Vorlauf ist, dass es keine zentrale Stelle gibt, wo Studenten und ihre Daten aufgeführt sind. Deshalb musste eigens eine neue Plattform eingerichtet werden, durch die Studierende und Co. die Zahlung beantragen können.

Angekündigt wurde ein einfaches und unkompliziertes Verfahren; so weit die Theorie. Doch schon am ersten Tag folgte bei vielen Antragstellern in der Praxis die Ernüchterung: unkompliziert ist der Prozess längst nicht. Und sofort kommt man dadurch auch nicht immer an die staatlichen Hilfen. Welche Möglichkeiten gibt es, für Studierende an die Zahlung zu kommen?

So kann man sich Online-Ausweis und Elster-Zertifikat bei Beantragung der Energie-Pauschale sparen

Ohne ein sogenanntes Bund-ID-Konto geht nichts. Um das anzulegen, gibt es mehrere Wege. Die wahrscheinlich einfachste und unkomplizierte Methode funktioniert so:

Berechtigungscode und PIN werden von der Uni oder Fachhochschule zugeschickt

Bund-ID Konto erstellen (ganz einfach mit Passwort und Benutzername erstellen)

Seite für die Beantragung aufrufen

Berechtigungscode und PIN eingeben

Mit zuvor erstelltem Bund-ID-Konto einloggen

Persönliche Daten übertragen und IBAN angeben

Antrag abschicken!

Wurde keine PIN von der Ausbildungseinrichtung zugeschickt, gestaltet sich die Beantragung komplizierter: Entweder man erstellt sich einen Online-Ausweis mit der App „Ausweisapp2“. Dabei ist es allerdings notwendig, dass der analoge Personalausweis dafür freigeschaltet ist. Außerdem muss man den eigenen Ausweis-Pin kennen. Wem er fremd ist, muss ein vor dem eigentlichen Antrag für die Soforthilfe zunächst noch in einem Brief den Pin beantragen. Wartezeit: bis zu sieben Werktage, ehe sich die Studierenden die für die Energiepauschale benötigte Bund-ID anlegen können.

Bereits einige Tage vor dem Beantragungsstart am 15. März, überrannten Studenten die App-Stores, um sich die Ausweisapp2 herunterzuladen.

Beantragung der Energie-Pauschale: Wartezeiten, Serverüberlastungen und Ausfälle

Die andere Möglichkeit: Das Zertifikat der Elektronischen Steuererklärung, Elster. Doch auch die Erstellung dieses Zertifikats kann einige Tage dauern, sofern man noch keines besitzt. Denn: Aktivierungsdaten werden vom Finanzamt per Mail oder per Post zugesandt. Ohne PIN kann die Beantragung sich also noch einmal weiter nach hinten verlagern. Besonders für Studenten, die das Geld dringend benötigen, ist das - gelinde gesagt - ärgerlich.

So umständlich kann es mitunter für Studierende und Fachschülerinnen und -schüler sein, die 200 Euro Energiepauschale zu beantragen. (Symbolfoto) © Juergen Theobald/Imago

Hinzu kommt, dass nun alle, die für die Energiepauschale berechtigt sind, die 200-Euro-Soforthilfe gleichzeitig beantragen wollen. Besonders bei der Ausweisapp2 kam es dabei in den Tagen vor dem Portal-Start zu Überlastungen. Auch Bund-ID, sowie das Antragsportal hatten vor allem am 15. März immer wieder mit Ausfällen und Serverüberlastungen zu kämpfen. Nicht das erste Mal, dass Portale, von der Regierung errichtet, mit Problemen aufwarten. Auch bei der Koordinierung der Impftermine zu Corona-Zeiten lief anfangs nicht alles glatt.

Enttäuschung und Wut im Netz über Energie-Pauschale: „Extrem kompliziert für wenig Geld. Läuft“

Kritik kommt nicht nur von Fachkreisen, sondern auch von den Antragsberechtigten im Netz. Unter dem Hashtag #Einmalzahlung200 beschweren sich zahlreiche junge Leute über das komplizierte Antragsverfahren und die Serverüberlastungen. Eine Userin schreibt zum Beispiel: „Um das fix zusammen zu fassen: Die Technik bricht zusammen, Codes fehlen, die FDP spricht von erfolgreicher Digitalisierung und viele Studierende sagen, dass sie das Geld nicht beantragen, weil es extrem kompliziert ist für wenig Geld. Läuft.“

Enttäuschung scheint also im Moment im Vordergrund zu stehen. Nach fast einem halben Jahr Wartezeit auf den Start der Beantragung ist es nun für viele nicht möglich, oder nur mit sehr großem Aufwand, die Pauschale zu beantragen. Die Stimmung: betrübt. Für viele bleibt nur zu hoffen, dass zumindest die Auszahlungen der Soforthilfen „schnell und unkompliziert“ abgewickelt werden. (Anna-Lena Kiegerl)