Himmelskörper mit Wirkung: Was der Neumond im August 2022 bedeutet

Teilen

Neumond sieht man normalerweise gar nicht oder nur schemenhaft (Symbolbild). © blickwinkel/Imago

Der Mond hat bekanntlich eine Wirkung auf Ebbe und Flut sowie auf den Menschen. Das passiert beim Neumond im August 2022.

Hamburg – Der Mond hat erwiesenermaßen eine Auswirkung auf die Menschen. Das trifft aber nicht nur bei Vollmond, sondern auch bei Neumond zu. Bei Neumond steht der Mond zwischen Sonne und Erde und wendet unserem bloßen Auge die angestrahlte Seite ab. Wir sehen vom Himmelskörper demnach nur die Nachtseite, also kaum etwas. Erst nach etwa 35 Stunden sieht man am rechten Rand des Mondes wieder das „Neulicht“, das erste Licht nach dem Neumond.

Warum der Neumond im August 2022 etwas besonderes ist, verrät 24hamburg.de hier.

Der nächste Neumond erreicht am 27. August um 10.17 Uhr seine geringste Helligkeit. Zu diesem Zeitpunkt stehen der Mond und die Sonne im Sternzeichen Jungfrau und bereiten somit den Weg für Neustarts und produktive Aktivitäten. Wer sich Ziele setzen oder eine neue Gewohnheit aneignen will, hat in diesem Neumond einen perfekten Zeitpunkt dafür gefunden. Alles, was Organisation und Effektivität betrifft, wird in diesen Tagen leichter fallen.