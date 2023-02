Schon gewusst? So bekommen Sie eine kostenlose Patientenverfügung

Von: Robin Dittrich

Wer im Krankheitsfall nicht mehr selbst über medizinische Maßnahmen entscheiden kann, sollte eine Patientenverfügung haben. Wo gibt’s die kostenlos?

Hamburg – Verbraucher in Deutschland haben die Möglichkeit, eine Patientenverfügung zu erstellen. Die sorgt dafür, dass dort genannte Personen über medizinische Maßnahmen entscheiden können, wenn dies selbst nicht mehr möglich ist. Wo bekommt man eine kostenlose Patientenverfügung? Das berichtet nun 24hamburg.de

Willenserklärung: Patientenverfügung Bezieht sich auf: Medizinische Eingriffe In Kraft seit: 1. September 2009 Geregelt in: Paragraf 1827 Absatz 1 Satz 1 BGB

Hier bekommen Sie eine kostenlose Patientenverfügung

Wer bei medizinischen Angelegenheiten nicht mehr selbst über die durchzuführenden Maßnahmen entscheiden kann, überlässt die Entscheidung darüber einem vom Gericht beauftragten Gutachter. Um dieses Szenario zu verhindern, kann eine Patientenverfügung erstellt werden. Der dort festgelegte Vertreter soll im Sinne des Patienten über die Lebens- oder Behandlungssituation entscheiden. Wer selbst eine Patientenverfügung erstellt, kommt dabei meist um Kosten herum. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass diese dann ungültig ist.

Eine Patientenverfügung kann kostenlos zu Hause erstellt werden – hier gibt es Formulierungshilfen. © Imago (Symbolbild)

Insbesondere bei Formulierungen tun sich viele Verbraucher schwer. Oftmals wird dann ein Notar oder Anwalt zurate gezogen. Dort fallen jedoch Kosten von mindestens 60 Euro für eine Beglaubigung an – auch die Beglaubigung eines Testaments kostet dort Geld. Eine Patientenverfügung kann auch beim Hausarzt erstellt werden. Dieser kann jedoch nur beratend tätig werden – auch dafür werden meist Kosten von 60 Euro für eine halbstündige Beratung fällig. Die selbstständige und kostenlose Erstellung der Patientenverfügung zu Hause wird vom Bundesministerium der Justiz deutlich erleichtert.

Diese Vorlagen helfen bei der Patientenverfügung

Das Bundesministerium der Justiz bietet auf ihrer Internetseite Formulierungshilfen für eine Patientenverfügung an. Diese Textbausteine dienen lediglich als Anregung und zur Unterstützung – die vollständige Korrektheit der Patientenverfügung können sie dadurch nicht garantieren. Verbraucher sollten darauf achten, medizinische Probleme und Situationen so konkret wie möglich zu beschreiben. Die Formulierungshilfen sehen unter anderem so aus: „In den beschriebenen Situationen wünsche ich, dass alles medizinisch Mögliche und Sinnvolle getan wird, um mich am Leben zu erhalten.“

Auch der Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen muss genaustens beschrieben werden, ein einfaches „ich lege darauf keinen Wert“ reicht in der Regel nicht aus. „Ich wünsche, dass alle lebenserhaltenden Maßnahmen unterlassen werden. Hunger und Durst sollen auf natürliche Weise gestillt werden, gegebenenfalls mit Hilfe bei der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme. Ich wünsche fachgerechte Pflege von Mund und Schleimhäuten sowie menschenwürdige Unterbringung, Zuwendung, Körperpflege und das Lindern von Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, Angst, Unruhe und anderer belastender Symptome“, ist eine genannte Formulierung. Alle weiteren Formulierungen finden Sie beim Bundesministerium der Justiz.