Ab dem Jahr 2023 erhalten Eltern mit Kindern deutlich mehr Kindergeld – 250 Euro. Für Neugeborene und über 18-Jährige muss ein Antrag ausgefüllt werden.

Hamburg – Eine steigende Inflation sowie stark erhöhte Energiepreise sorgten dafür, dass das bisher gezahlte Kindergeld nicht mehr ausreicht. Im Jahr 2023 wird das Kindergeld deshalb erhöht – teilweise um 31 Euro pro Monat. Der Antrag für Kindergeld für die 250 Euro ist mittlerweile einfach auszufüllen, das geht sogar online.

Alle Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland haben ein Recht auf Kindergeld. Bis zu 25 Jahre alte Kinder können ebenfalls Kindergeld beantragen, wenn sie sich in einer Berufsausbildung befinden. Dazu kommen Kinder, die einen Bundesfreiwilligendienst leisten – teilweise auch arbeitssuchende Kinder. Kindergeld gibt es nach wie vor nur auf Antrag. Der Antrag auf Kindergeld kann dazu als Formular bei der Familienkasse der Agentur für Arbeit abgeholt werden – mittlerweile können Eltern ihn auch online ausfüllen.

Kindergeldanträge für Neugeborene können online ohne zusätzlichen Ausdruck oder händische Unterschrift mit der Steuersoftware ELSTER ausgefüllt werden. Dazu ist ein gültiges ELSTER-Zertifikat nötig. Zunächst müssen bei dem Kindergeldantrag für Neugeborene allgemeine Fragen zu Kind und Eltern beantwortet werden. Dazu zählen die Fragen nach der deutschen Staatsangehörigkeit und dem Wohnsitz sowie ob einer Beschäftigung mit Bezug zum Ausland nachgegangen wird. Nach der Beantwortung dieser Fragen steht dem Kindergeldantrag für Neugeborene nichts mehr im Wege.

Verbraucher, die keinen ELSTER Zugang haben und keinen erstellen wollen, können den Antrag auf Kindergeld natürlich nach wie vor händisch ausfüllen, unterschreiben und bei der Familienkasse einreichen. Beides ist ebenfalls möglich, wenn ein Antrag für über 18-jährige Kinder gestellt wird. Dort muss neben allgemeinen Fragen zur antragstellenden Person sowie dem Kind noch beantwortet werden, wieso das Kindergeld weiterhin benötigt wird. Als Gründe zählen beispielsweise, wenn sich das Kind in einer Berufsausbildung befindet, Arbeitsplatz suchend ist oder einen Freiwilligendienst leistet.

