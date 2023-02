Mit diesen Strategien nerven GEZ-Gegner den Beitragsservice

Von: Ulrike Hagen

Falsche Anmeldungen einschicken, mit Bargeld zahlen, Gutachten anfordern. Guerilla-Taktiken, die GEZ zu nerven, kursieren im Netz zahllose. Das sind ihre Tricks.

Hamburg – Zahlen muss ihn eigentlich jeder – den GEZ- oder Rundfunkbeitrag von 18,36 Euro im Monat. Doch nicht jeder sieht es ein. Für viele Verbraucher ist er einfach nur ein Ärgernis. Und einige haben es ich sogar zur Aufgabe gemacht, das „System“ auszutricksen. Das sind die beliebtesten „Zermürbungs“-Spielchen von radikalen Beitragsverweigerern. Darüber berichtet nun 24hamburg.de.

GEZ umgehen: Welche Tricks helfen – Beiträge nur mit Bargeld bezahlen

Weil es für einen Riesen-Verwaltungsaufwand sorgt, zahlen einige GEZ-Protestler aus Prinzip ihren Beitrag in Bar. Wie das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erst im vergangenen Jahr entschied, verstößt der „ausnahmslose Ausschluss“ von Barzahlung in der Beitragssatzung nämlich gegen europäisches Recht und den Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes. Funktioniert allerdings nur bei jenen, die nachweislich kein Girokonto eröffnen können.

Andere Verbraucher wählen einen anderen Weg, fluten die zuständigen Institute mit Anfragen und fordern eine Beratungspflicht ein. Die Idee dahinter: Sich auf die Beratungspflicht nach § 25 im Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) berufen – und die Rundfunkanstalten mit möglichst vielen, möglichst blödsinnigen Fragen lahmlegen. Am besten geeignet seien aufwendige Fragen zu rechtlichen Normen an die Verwaltung.

Was ist der Rundfunkbeitrag, der immer noch GEZ genannt wird? Mit dem Rundfunkbeitrag werden die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland finanziert. Hierzu zählen ARD, ZDF und Deutschlandradio. Im Vergleich zu ZDF und Deutschlandradio hat die ARD neun Landesrundfunkanstalten, die verschiedene TV- und Radioangebote produzieren. Der Rundfunkbeitrag ist seit 2013 fällig und ging aus der Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (GEZ-Gebühr) hervor. Die GEZ war bis zum Ende des Jahres 2012 für den Einzug der Rundfunkgebühr zuständig. Seit 2013 ist es der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio.

Tricks gegen GEZ: kostenlose Selbstauskunft beim Beitragsservice oder Rundfunkbeitrag nur unter Vorbehalt

Einmal jährlich dürfen Beitragszahler kostenlos einsehen, welche Daten die GEZ von ihnen gespeichert hat. Sie erraten, was Beitragsgegner tun: genau das. Weil es erhebliche Zusatzkosten und einen Mehraufwand für den Beitragsservice bedeutet.

Nicht wenige Verbraucher halten die Höhe des Rundfunkbeitrags für unangemessen – und hoffen seit Jahr und Tag auf ein Urteil von Verfassungsrichtern, das irgendwann die Rundfunkbeiträge für unzulässig erklärt. Ihre Taktik: Sie zahlen zwar den Rundfunkbeitrag – vermerken aber, dass die Zahlung nur unter Vorbehalt einer entsprechenden Rückforderung geschieht.

GEZ nicht zahlen: Tipps erklären, als Geschäftspartner Aufwandsentschädigung in Rechnung zu stellen

Ein anderer Dreh von selbsternannten Anti-GEZ-Guerillas: Sich als gleichberechtigter Geschäftspartner des Beitragsservice zu definieren. Sie zahlen die Gebühr zwar, aber stellen gleichzeitig eine Aufwandsentschädigung in Rechnung, perfide Gegner wählen exakt die Beitragshöhe.

Eine Einzugsermächtigung ist zwar bequem. Aber eben auch für die GEZ komfortabel. Nervenstarke Beitragsgegner warten darum lieber auf Rechnungen, und überweisen dann jedes Mal einzeln selber. Das bedeutet für den Beitragsservice: zusätzlichen Aufwand für jeden einzelnen Betrag, so die Kalkulation.

Tipps von GEZ-Verweigerern: Gutachten des Finanzministeriums per Post anfordern

Der wissenschaftliche Beirat des Bundesfinanzministeriums hat 2014 ein Gutachten zum Thema „Öffentlich-rechtliche Medien – Aufgabe und Finanzierung“ erarbeitet, und geschlossen, die Gebühr gehöre eigentlich abgeschafft. „Trick“ der GEZ-Gegner: Das 33 Seiten-Gutachten über den Postweg anfordern, und den Beitragsservice so mit Aufwand und Portokosten zu nerven.

Unter Beitragsgegnern ist es Ehrensache, möglichst lange mit der Zahlung zu warten. Da erstmal keine Verzugsgebühren anfallen, nur ein Problem für die GEZ, so die Argumentation. Fakt ist: Die Zahlungsfrist für den Rundfunkbeitrag liegt jeweils bei vier Wochen, egal ob man Post von der GEZ bekommt oder nicht. Wird ein rückständiger Betrag sechs Wochen nach Fälligkeit nicht gezahlt, verschickt der Beitragsservice einen Festsetzungsbescheid. Und dann wird es teuer ...

Massenhaft falsche Anmeldedaten versenden – so nutzen Verweigerer Tricks bei GEZ-Gebühren

Beitragssaboteure empfehlen, den Service mit gefakten Online-Anmeldungen von fiktiven Beitragszahlern, mit ausgedachten oder aus dem Telefonbuch gefischten Namen und beliebigen Adressen zu fluten, um die Server mit unlösbaren Aufgaben zu beschäftigen.

Beitrag einfach monatlich zahlen – hoher Verwaltungsaufwand für Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio

Wird der Rundfunkbeitrag der GEZ monatlich gezahlt statt quartalsweise, verursacht das einen höheren Verwaltungsaufwand und wird aus diesem Grunde vom Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio nicht gern gesehen. Rechtlich kann aber nicht dagegen vorgegangen werden.

Hinweis: Grundsätzlich gibt es in Deutschland zwar die Möglichkeit, Widerspruch gegen die Rundfunkgebühren einzulegen. Doch wer die Zahlung des GEZ-Beitrags verweigert oder länger nicht zahlt, kann sogar im Gefängnis landen. Ob es einem dieses Risiko oder auch den Aufwand wirklich wert ist, sollte man darum gründlich abwägen.