Stiftung Warentest testet 41 Salze – Qualität gibt es schon zum niedrigen Preis

Weißes Gold im Check

Von Stella Henrich schließen

Die Auswahl an Salz in Handel ist riesig. Die Stiftung Warentest hat nun 41 Produkte getestet. Dabei wurden vor allem Geruch und Geschmack des weißen Goldes von den Testern unter die Lupe genommen.

München – Fehlt Salz im Essen, schmeckt das wohl fast jeder menschliche Gaumen. Egal ob es sich um Meersalz, Gourmetsalz, Salz mit oder ohne Jod oder um das klassische Haushaltssalz handelt. Doch spielt es eine Rolle, ob es sich um ein Salz für sechs Cent oder gar ein teures Gourmetsalz handelt?

Die Tester von Stiftung Warentest haben jetzt 41 Salze im Labor untersucht. Darunter Fleur de Sel, Salze mit und ohne Zusätze sowie Natrium ­reduzierte Salze. Die Test-Qualitätsurteile reichen von „gut“ bis „ausreichend“. Die Tester nahmen sich dabei bekannte Marken wie Bad Reichenhaller und Sonnentor sowie Produkte von Aldi, Lidl, Rewe und Edeka vor. Die Preise pro 100 Gramm-Packung reichten von sechs Cent bis 11,10 Euro. Überprüft wurden die Salze auf Sensorik, chemische Qualität, Deckung des Bedarfs an Jod, Fluorid und Folsäure, Nutzungsfreundlichkeit der Verpackung sowie alle Kennzeichnungselemente auf Basis der lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Bei der Sensorik wurden insbesondere Aussehen, Geruch, Geschmack und Mundgefühl bewertet. Sie bestimmte mit 45 Prozent die Bewertung des Gesamturteils der Tester.

+ Von grobkörnig bis fein - Salz gibt es in allen Varianten. Sogar rosa gefärbt. (Symbolbild) © I. Rozenbaum & F. Cirou/imago

41 Salze im Test: 27 Salze erlangen die Note „gut“ im Gesamturteil der Tester

Von den 41 getesteten Salzen schnitten 27 Produkte mit der Note „gut“ ab. Ein Marken-Klassiker und ein Discounter-Salz sicherten sich jeweils mit der Note 1,6 den ersten Platz: das Bad Reichenhaller AlpenJod-Salz + Fluorid + Folsäure (18 Cent pro 100 g) und das Carat Jodsalz mit Fluorid Feinkörnig von Netto (6 Cent pro 100 g). Unter den Natrium-reduzierten Produkten ist das Disal Leicht Salz jodiert mit der Note 2,4 am besten (88 Cent pro 100 g). Beim Salz ohne zugesetztes Jod stehen die Bad Reichenhaller Salzblüten (5 Euro pro 100 g) mit der Note 2,0 auf Platz 1.

Die Testsieger im Überblick:

Produkt Qualitätsurteil Preis in Euro je 100 Gramm Flor de Sal d' Es Trenc Natural 1,7 5,55 Lidl Kania Fleur de Sel 1,7 1,99 Le Guérandais Fleur de Sel de Guérande 2,0 3,70 Bad Reichenhaller AlpenJodSalz + Fluorid + Folsäure 1,6 0,18 Netto Marken-Discount Carat Jodsalz mit Fluorid Feinkörnig 1,6 0,06 Disal Leicht Salz jodiert 2,4 0,88 Lidl ChanteSel Jodsalz fein + Fluorid 2,2 0,06 Kaufland K-Classic Jodsalz + Fluorid + Folsäure 2,2 0,12 Kaufland K-Classic Jodsalz mit Fluorid 2,2 0,06 Rewe Ja Jodsalz mit Fluorid 2,1 0,06 Rapunzel Meersalz mit jodhaltigen Algen (Bio) 2,1 0,56 Penny Jodsalz mit Fluorid 2,1 0,06 Norma Feine Prise Jodsalz mit Fluorid 2,1 0,06 Edeka Gut & Günstig Jodsalz mit Fluorid 2,1 0,06 Bad Reichenhaller Salzblüten 2,0 5,00

41 Salze im Test: 13 Produkte überzeugen die Prüfer mit der Note „befriedigend“, ein Salz kommt mit „ausreichend“ davon

Auffallend gut bei allen Produkten ist die „chemische Qualität“ der Salze. Dazu wurden die Gehalte an Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium, Sulfat, Karbonat, Fluorid, Jod und Folsäure untersucht. Außerdem überprüften die Verbraucherschützer Schwer­metalle wie Blei, Kadmium, Kupfer sowie Phosphat und Hexa­cyanoferrat bei den Salzen. Alles in allem sei die „chemische Qualität“ erfreulicherweise bei allen Produkten „gut“ bis „sehr gut“, so das Urteil der Tester.

13 weitere Produkte überzeugen die Tester immerhin noch mit der Note „befriedigend“. Darunter die Produkte Naturata Fleur de Sel, Alnatura Meersalz (Bio), Bad Reichenhaller Alpen Salz, Edeka Gut&Günstig Tafelsalz feinkörnig, Rewe Feine Welt Rosa Kristallsalz, Naturata Atlantik Meersalz Fein, La Baleine Feines Meersalz, Saldoro Ursalz Feine Körnung ohne Jod, Gewürzmühle Brecht Ur-Steinsalz, Sonnentor Ayurvedisches Zaubersalz.

(Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.)

Ausreichendes Produkt hat Mängel in der Nährstoffabdeckung

Nur ein Produkt kommt der dem Gesamturteil „ausreichend“ davon. Es handelt sich dabei um Natur Hurtig Salt Range Himalaya Kristallsalz. Bemängelt wird bei der Ware insbesondere die Deckung des Bedarfs an Jod, Fluorid und Folsäure sowie die nur ausreichende Deklaration des Salzes.

Das Labor-Ergebnis belegt, dass es „gutes“ Speisesalz bereits für sechs Cent pro 100 Gramm im Handel zu kaufen gibt. Einige „gute“ Salze sind allerdings zu teuer, um damit bloß das Wasser für Nudeln zu salzen. Für besonders feine Gerichte sind teure Salze wie das grobe Fleur de Sel empfehlenswert. Wer Bluthochdruck vorbeugen will, auch der wird im Handel fündig, um seinen täglichen Bedarf an Jod mit einem „guten“ Salz abdecken zu können.

Depression: Zehn Lebensmittel, die Ihre Psyche stärken können Depression: Zehn Lebensmittel, die Ihre Psyche stärken können

Wer dagegen weniger selbst kocht und gern auf Fertigprodukte im Lebensmittelhandel zurückgreift, den weisen Verbraucherschützer auf die Gefahr von zu viel Salz in den Gerichten hin.

Rubriklistenbild: © I. Rozenbaum & F. Cirou/imago