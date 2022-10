Das 49-Euro-Ticket kommt: „Klimaticket“ soll gigantische Summe kosten

Von: Stella Henrich

Ein bundesweiter Nachfolger vom 9-Euro-Ticket kommt. Start soll Januar 2023 sein. Doch bis dahin müssen Bund und Länder noch die Finanzierung klären. Denn darüber besteht offenbar noch Uneinigkeit.

München ‒ Für viele Pendler dürfte die Nachricht für Begeisterung sorgen. Das 9-Uhr-Ticket hat ganz offensichtlich einen Nachfolger gefunden und soll voraussichtlich ab Januar nächsten Jahres als 49-Euro-Ticket an die Kunden des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) verkauft werden. Darauf haben sich die Verkehrsminister der Länder am Donnerstag geeinigt. Wichtige Finanzierungsfragen sind bisher aber noch nicht abschließend geklärt.

Fest steht nur, dass die Bundesregierung einen Betrag von 1,5 Milliarden Euro für das neue Ticket bereitstellen will. Die Länder sollen sich in gleicher Höhe beteiligen, berichtet die Bild. Im Gegenzug forderten die Länder vom Bund einen Finanzierungsplan zum Ausbau des ÖPNV, vor allem im ländlichen Raum. Auch Bayern hält mit Blick auf das 49-Euro-Ticket an der Forderung nach mehr Geld vom Bund fest. Das ist die Bedingung, ohne die ein 49-Euro-Ticket nicht kommen wird.

In diesen Krisenzeiten brauchen wir Geld vom Bund, damit auch morgen noch Busse und Bahnen fahren und nicht wegen der explodierenden Energiepreise abbestellt werden müssen.

Ob der Nachfolger des 9-Euro-Tickets wiederholt zu einer verstärkten Reiselust führt? Noch steht die Finanzierung des 49-Euro-Tickets nicht fest. (Symbolbild) © Steffen Schellhorn/imago

49-Euro-Ticket: „Klimaticket“ ohne gesicherte Finanzierung

Wie aus gut informieren Kreisen durchgesickert ist, soll das Ticket den Namen „Klimaticket“ bekommen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing wäre „Deutschlandticket“ zwar lieber, schreibt die Bild. Aber der Name ist den ÖPNV-Kunden am Ende sicher egal. Hauptsache ist doch, die Finanzierung des Tickets wird auf der kommenden Ministerpräsidentenkonferenz im Dezember abgesichert, damit das 49-Euro-Ticket im Januar starten kann.

Denn die Kunden zeigen sich auch beim Theme „Klimaticket“ ungeduldig. Das langsame Tempo der Bundes scheint nicht nur Sebastian 23 bei Twitter zu nerven:

Ein anderer Twitter-User fragt leicht ironisch,

Darauf zumindest haben sich Bund und Länder immerhin einigen können: Das Ticket soll als Jahres-Abonnement (insgesamt 588 Euro) angeboten werden, digital und analog erhältlich sein und jederzeit gekündigt werden können. Darüber hinaus soll es personalisiert werden und nicht übertragbar sein. Kinder bis sechs Jahren sollen kostenlos mitgenommen werden können.

