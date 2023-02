49-Euro-Ticket völlig kostenlos? So kommen Sie an die Rabatte

Sparen beim Deutschlandticket

Das 49-Euro-Ticket ist für viele Bürger eine spürbare, finanzielle Erleichterung. Einige Gruppen können aber unter Umständen noch günstiger mit Bus und Bahn fahren.

Berlin – Am 01. Mai soll es kommen: Das Deutschlandticket, den meisten als 49-Euro-Ticket bekannt. Für knapp fünfzig Euro im Monat sollen damit Fahrten quer durch die Bundesrepublik möglich sein. Insbesondere für Pendler wird der öffentliche Nahverkehr dadurch deutlich günstiger. Doch nicht nur Berufstätige können beim Ticketpreis noch große Sparpotentiale ausnutzen.

Deutschlandticket: Mit 49 Euro im Monat sparen tausende Pendler bares Geld

Sparen wird mit dem Deutschlandticket wohl nahezu jeder, insbesondere Pendler werden aber deutlich entlastet werden. Bislang kosten Monatskarten trotz verschiedener Angebote regelmäßig nämlich sehr viel mehr Geld. In München beispielsweise zahlt, wer alle Zonen befahren will, 248,70 Euro pro Monat; allein das Befahren der Innenstadt kostet Pendler 758,40 Euro jährlich. Mit dem 49-Euro-Ticket wird es also um einiges günstiger, selbst Zentrumspendler sparen sich in der bayerischen Landeshauptstadt im Jahr 170,40 Euro.

49-Euro-Ticket: Wer die Fahrkarte noch günstiger bekommen kann

Allerdings ist der Monatspreis von 49 Euro für das Ticket unterm Strich nicht in Stein gemeißelt. Vielmehr bestehen diverse Möglichkeiten für Verbraucher, die Fahrkarte deutlich günstiger zu erwerben. Welche das sind und wer davon profitieren kann, hat merkur.de für Sie zusammengefasst.

„Unternehmen sollen die Möglichkeit erhalten, ihren Beschäftigten das Deutschlandticket als Jobticket bereitzustellen. Wenn sie dabei einen Abschlag von mindestens 25 Prozent gewähren, geben Bund und Länder einen weiteren Abschlag von fünf Prozent dazu“, teilt die Bundesregierung mit. So könnten Arbeitnehmer die Fahrkarte um noch einmal 14,70 Euro ermäßigt erhalten. Natürlich steht es Arbeitgebern frei, die Beschäftigten bei den Fahrtkosten weiter zu entlasten; so übernimmt beispielsweise die Stadt München für öffentlich Bedienstete die Gesamtkosten. Schüler und Auszubildende: Die Gruppe der Schüler und Auszubildenden hat ebenfalls die Option, das Deutschlandticket zu nutzen. Allerdings kann hier im Einzelfall das alternative Angebot des 356-Tage-Tickets die bessere Option sein. Es bietet jedoch in der Regel weniger Freiheiten als das 49-Euro-Ticket. Verschiedene Länder planen auch spezielle „Jugendtickets“, die Umsetzung dürfte allerdings noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

49-Euro-Ticket für alle? Eine Gruppe ist der Verlierer beim Deutschlandticket

Mit 49 Euro ist das Monatsticket im Vergleich zu anderen Fahrscheinen günstig. Erschwinglich dürfte es allerdings nicht für jeden sein. Insbesondere im Bürgergeld sind nur 45 Euro als Mobilitätsposten einkalkuliert. Ein „Sozialticket“ erscheint dementsprechend wünschenswert – über das Diskussionsstadium ist ein solches in der Politik jedoch bislang nicht hinaus gekommen. Zusammenhängen könnte das mit dem proklamierten Ziel, das das Ticket verfolgt.

Es soll laut Bundesregierung zwar auch „Bürger angesichts der stark gestiegenen Energiepreise finanziell entlasten“, jedoch „gleichzeitig [...] die Attraktivität des ÖPNV deutlich erhöhen, einen stärkeren Anreiz zum Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn setzen – und somit dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen.“ Wer den PKW nutzt, soll als motiviert werden, zum ÖPNV zu wechseln. Wer sich beides nicht leisten kann, der soll – so scheint es die fragwürdige Überlegung der Politik zu sein – eben zu Fuß gehen.

