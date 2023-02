„Diskriminierung“: Rentner fordern Nachbesserung beim 49-Euro-Ticket

Von: Dagmar Schlenz

Das Deutschlandticket kommt, doch nicht alle sind begeistert. Viele Rentner fühlen sich ausgeschlossen, weil es die Fahrkarte nur digital geben soll.

Hamburg – Lange hat die Bundesregierung gebraucht, um den Nachfolger für das 9-Euro-Ticket auf den Weg zu bringen. Nun stehen die Eckdaten fest, aber es gibt immer noch viel Kritik an den Plänen für das neue Deutschlandticket. Während sich die Hamburger freuen, weil es das 49-Euro-Ticket im HVV sogar noch billiger gibt, gehen andere Verbraucher auf die Barrikaden: die Senioren.

Bezeichnung: 49-Euro-Ticket / Deutschlandticket Einführung: 1. Mai 2023 Gültigkeit: Deutschlandweit Kosten: Drei Milliarden Euro Finanzierung: Bund und Länder

Rentner empört über 49-Euro-Ticket: „Es wird nur an die Jungen gedacht!“

Ein Ziel des 49-Euro-Tickets ist laut Aussage der Bundesregierung die finanzielle Entlastung der Deutschen angesichts der stark gestiegenen Energiepreise, wie 24hamburg.de berichtet. Aber werden wirklich alle Bürgerinnen und Bürger von dem 9-Euro-Ticket-Nachfolger profitieren? Denn die neue Monatskarte soll es – anders als den beliebten Vorgänger – nur im Abo und nur in digitaler Form geben.

Das sei, so Ingeborg Staudenmeyer vom Seniorenbeirat Neuhausen-Nymphenburg gegenüber der tz, wieder mal eine „Diskriminierung der Senioren“. „Nicht jeder hat ein Smartphone“, gibt die 74-Jährige im Gespräch zu bedenken und sieht schon viele verzweifelte Senioren, die irgendwie versuchen, das Deutschlandticket doch in Papierform zu bekommen. „Es wird in unserer Gesellschaft wirklich nur noch an die Jungen gedacht!“, empört sich die Rentnerin.

Viele Senioren fühlen sich bei der Einführung des 49-Euro-Tickets übergangen, weil es den Fahrschein nur digital geben soll. © Ralph Peters/imago

Renter empört: Seniorenverbände fordern Nachbesserung beim 49-Euro-Ticket

Mit dem 49-Euro-Ticket soll die Attraktivität des ÖPNV deutlich erhöht werden. Die Bundesregierung will einen stärkeren Anreiz für den Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn schaffen – und somit dazu beitragen, die Klimaziele in Deutschland zu erreichen. Aber es scheint, als habe man mit dem Deutschlandticket primär Berufspendler im Visier, und weniger die Rentner. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) ist jedenfalls nicht begeistert von der geplanten Umsetzung des 49-Euro-Tickets.

Ihre Forderung formuliert sie in einem Brief an die Verkehrsministerinnen und -minister in Bund und Ländern: Auch Menschen ohne Internetzugang und ohne Smartphone müssen das Deutschlandticket nutzen können. Gerade bei Senioren ist das Handy noch immer keine Selbstverständlichkeit. In Deutschland nutzt rund die Hälfte aller Menschen über 65 Jahre kein Smartphone. Das ergab eine repräsentative Studie anlässlich des zweiten bundesweiten Digitaltags im Juni 2021.

49-Euro-Ticket: Papierform bisher nur als Übergangslösung – bei den Rentner regt sich Widerstand

Bund und Ländern haben sich darauf geeinigt, das Deutschlandticket digital anzubieten. Vor allem in der Anfangsphase werde es das 49-Euro-Ticket aber auch in Papierform geben, so der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer, im WDR. Ein Grund dafür ist, dass viele Verkehrsunternehmen die Umstellung auf rein digitale Tickets bis zum geplanten Starttermin für das 49-Euro-Ticket nicht schaffen.

Doch die Stimmen werden lauter, die das Deutschlandticket dauerhaft auch als Chipkarte oder in Papierform fordern. „Das 49-Euro-Ticket muss auch in Papierform am Automaten und in den Kundenzentren erhältlich sein und darf nicht nur über die Apps und Internetseiten der Verkehrsbetriebe angeboten werden.“, so die Hamburger AWO-Präsidiumsvorsitzende Jutta Blankau Mitte Februar in einer Pressemitteilung. Jede und jeder sollte vom Deutschlandticket barrierefrei profitieren können.

49-Euro-Ticket: Für viele Rentner und Geringverdiener zu teuer

Eine Monatskarte zum Preis von 49 Euro ist für viele sicherlich attraktiv, doch es gibt Menschen, die sich auch das nicht leisten können. Lediglich 45,02 Euro im Monat sind beispielsweise beim Bürgergeld 2023 für den Posten „Verkehr“ vorgesehen. Ein Bürgergeld-Bezieher, der sich das 49-Euro-Ticket kaufen will, müsste also Geld in anderen Bereichen des Regelbedarfs einsparen, heißt es auf der Plattform buerger-geld.org.

Für Menschen mit geringen Einkommen brauchen wir dringend einen bundesweit gültigen Sozialtarif für maximal 29 Euro.

Schüler, Auszubildende, Freiwilligendienstleistende sowie Grundsicherungsempfänger sollten das Deutschlandticket für 29 Euro monatlich erhalten, fordert unter anderem die AWO Hamburg. Auch der Sozialverband VdK erklärt, ein 49-Euro-Ticket könne keine soziale Teilhabe für alle leisten. „Für Menschen mit geringen Einkommen brauchen wir dringend einen bundesweit gültigen Sozialtarif für maximal 29 Euro. Diese Menschen dürfen durch ein zu teures Deutschlandticket nicht abgehängt werden“, so VdK-Präsidentin Verena Bentele.