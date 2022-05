Kann man mit dem 9-Euro-Ticket auch ins Ausland fahren?

Das 9-Euro-Ticket soll ab dem 1. Juni für drei Monate eingeführt werden (Symbolbild). © Daniel Karmann/dpa

Von Köln nach München oder von Hamburg nach Berlin? Das soll alles auch mit dem 9-Euro-Ticket möglich sein. Aber kann man damit auch ins Ausland fahren?

Berlin – Bundesweit für nur 9 Euro pro Monat Bus und Bahn fahren. Das soll ab dem 1. Juni mit dem geplanten 9-Euro-Ticket bis zum 31. August möglich sein. Allerdings gibt es einige Einschränkungen. So ist der Fernverkehr, also beispielsweise ICE und IC der Deutschen Bahn, nicht im 9-Euro-Ticket enthalten. Außerdem gilt das günstige Monatsticket grundsätzlich nur in Deutschland. Doch was ist mit Strecken in Grenznähe, die auch ins Ausland führen?

24RHEIN erklärt, ob das 9-Euro-Ticket auch bei Fahrten ins Ausland gelten soll.

Das 9-Euro-Ticket soll die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland finanziell entlastet und gleichzeitig Bus und Bahn als attraktive Alternative zum Auto bewerben. Der Kauf des günstigen Monatstickets soll in einigen Städten bereits ab dem 23. Mai möglich sein. (bs)