Nicht vergessen: 9-Euro-Ticket nur gültig mit Namen

Das 9-Euro-Ticket mit Namensfeld. © IMAGO/M. Popow

Haben Sie einen Kugelschreiber? Nach dem Kauf eines 9-Euro-Tickets sollten Fahrgäste zeitnah ihren Namen auf das Ticket schreiben.

München – Fahrgäste, die sich am Fahrkartenautomaten ein 9-Euro-Ticket in Papierform kaufen, sollten einen Kugelschreiber griffbereit haben. Denn das Sonderticket ist nur gültig, wenn der Name des Inhabers eingetragen ist. Wer ein 9-Euro-Ticket kauft, kann es also nicht verleihen. Der Name sollte drauf stehen – und nur dieser eine Person darf dann damit fahren.

9-Euro-Ticket: Besser gleich Namen eintragen

Wichtig ist, den Namen klar und deutlich lesbar zu schreiben. Keinesfalls sollten nur Initialen aufgeschrieben oder gar unterschrieben werden. Den Namen tragen Personen auf der dafür vorgesehenen Namenszeile ein. Zumindest theoretisch. Denn praktisch müssen einige zehntausend Münchnerinnen und Münchner hier flexibel sein. Der MVG hat in den ersten Tagen 9-Euro-Tickets ohne das Feld für den Namen verkauft.

Von falschen Tickets könne man nicht sprechen, betonte ein Sprecher. Sie hätten trotzdem Gültigkeit. Ein Fehler sei auch nicht unterlaufen, anders sei es an den ersten beiden Tagen des Verkaufs eben technisch nicht möglich gewesen. Danach habe man es geändert. Wer es nicht erwarten konnte und ein „falsches“ Ticket sein Eigen nennt, notiert seinen Namen einfach auf der Rückseite. Wer sein Ticket online kauft, erhält dagegen in der Regel ein personalisiertes Ticket.

9-Euro-Ticket nur gültig mit Lichtbilsausweis

In den Nutzungsbedingungen ist weiter die Rede davon, dass bei einer Fahrkartenkontrolle zusätzlich ein gültiger Lichtbildausweis in Verbindung mit dem 9-Euro-Ticket zu zeigen ist. Wer auf gnädige Kontrolleure stößt darf wahrscheinlich seine Identität auch mit Führerschein oder einem anderen Ausweispapier wie Schüler- oder Studentenausweis belegen