9-Euro-Ticket: Preise im Nahverkehr könnten nach Auslaufen des Angebots stark steigen

Von: Stella Henrich

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen rechnet nach Auslaufen des günstigen 9-Euro-Tickets mit steigenden Preisen im Nahverkehr.

München ‒ „Wir werden mittelfristig die fehlenden Gelder auf die Fahrpreise umschlagen müssen oder das Angebot einschränken“, sagt Ingo Wortmann, Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen ( VDV), gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Ticketpreise würden weiter steigen; nicht direkt zum 1. September, „aber in den nächsten Preisrunden“, so der Präsident weiter. „Leider kommen wir dann in die Situation, dass Menschen, die ohnehin schon belastet sind, für ihre Fahrten mehr bezahlen müssen.“

Zwar sieht Wortmann das 9-Euro-Ticket durchaus positiv, es gehe aber dennoch nicht davon aus, dass viele Menschen dauerhaft auf Busse und Bahnen umsteigen werden. Das belegten seine bisherigen Erfahrungen mit besonders günstigen Angeboten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Denn „zuerst muss das Angebot stimmen, der Preis ist zweitrangig.“

9-Euro-Ticket: Stärkung des Tagestourismus zwischen Küste und Harz

Holger Heymann, Vorsitzender des Tourismusverbandes Niedersachsen (TVN), erwartet ebenfalls, dass das Ticket gut angenommen wird. Es dürfte zur Stärkung des Tagestourismus für den Sommer zwischen Küste und Harz führen. „Bei schönem Wetter kann ich mir gut vorstellen, dass der Binnenlandtourismus massiv forciert wird“, so Heymann laut Deutschen Presse-Agentur (dpa). Dagegen sei es aus seiner Sicht eher unwahrscheinlich, dass Urlauber mit Bussen und Bahnen spontan längere Aufenthalte in diesem Sommer etwa an der Nordsee und auf den Inseln ansteuern könnten - denn die meisten Ferienunterkünfte gerade an der Küste seien zur Hochsaison meist schon ein Jahr im Voraus gebucht.

Zwar sei das 9-Euro-Ticke ein guter Anreiz dafür, dass Menschen, die sonst nicht den ÖPNV nutzen, mehr darauf zurückgreifen, so Heymann weiter. Gleichzeitig liege darin auch das Problem; denn wenn man so eine hohe Nachfrage erzeuge, „haben wir überfüllte Busse und Bahnen“, was die Menschen, die diese Verkehrsmittel ohnehin nutzen, abschrecken könnte. Heymann glaubt, dass auch neue Gäste wegen fehlender Kapazitäten dann womöglich fern bleiben könnten.

9-Euro-Ticket: Angriffe auf Mitarbeiter in Bussen und Bahnen möglich

Präsident Wortmann befürchtet, dass es in überfüllten Bussen und Bahnen zu einer aufgeladenen Stimmung unter den Reisenden und Fahrgästen kommt. „Ich möchte nicht von Chaos sprechen, aber es wird sehr viele volle Züge und Busse geben“. Er hält es deshalb sogar für möglich, dass „im Extremfall“ auch Angriffe auf Mitarbeiter möglich sind.

Allein die Deutsche Bahn verkaufte nach eigenen Angaben bislang 2,7 Millionen 9-Euro-Tickets. „Das zeigt jedenfalls, dass das 9-Euro-Ticket kein Ladenhüter ist, sondern ein wirklicher Renner“, sagt Bahn-Chef Richard Lutz. Der VDV startete inzwischen eine eigene Verkaufsapp für das 9-Euro-Ticket. Damit haben Kunden ab sofort die Möglichkeit, das 9-Euro-Ticket per App zu erwerben.

9-Euro-Ticket: Neben dem Preis sind auch Angebot und Taktung der Reiseoption entscheidend

Und Holger Heymann hofft weiterhin, dass die Bundesregierung nach „Ablauf der dreimonatigen Testphase des 9-Euro-Tickets“ zu der Erkenntnis kommt, „dass es sich gelohnt hat, auf diese Zukunft der Mobilität zu setzen.“ Darüber hinaus komme es - neben dem günstigen Preisangebot - auch auf Angebot und Taktung der Reisemöglichkeiten an. Speziell im ländlichen Raum fehle oft ein ausgebauter Nahverkehr, so Heymann.

„Wenn wir ein geniales Busangebot vor Ort bieten könnten, wäre auch die Chance groß, dass Spontanreisende mit diesen Verkehrsmitteln anreisen.“ Auch Urlauber mit längeren Aufenthalten könnten ihre Unterkünfte dann eher nach den Anreisemöglichkeiten mit der ÖPNV-Anbindung auswählen. Heymann sieht beim Ausbau des klimafreundlichen Nahverkehrs neben den Kommunen auch die Bundesregierung in der Pflicht.

9-Euro-Ticket: Drei Monate können Fahrgäste mit dem Ticket durch Deutschland reisen

Mit dem 9-Euro-Monatsticket können Fahrgäste jeweils im Juni, Juli und August mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) durch ganz Deutschland fahren. Die Tickets sind Teil des Entlastungspakets der Ampel-Koalition wegen der hohen Energiepreise und sollen auch ein Anreiz für die weitere Nutzung des ÖPNV sein.

Das Ticket gilt im gesamten öffentlichen Nahverkehr, also in Bussen, U-, S-, Tram- und Regionalbahnen, nicht jedoch im ICE- und IC-Fernverkehr. Nicht nur Neukunden haben etwas von dem Angebot. Die Verkehrsverbände haben angekündigt, die Abokunden zu entlasten, indem die Differenz zu ihrem regulären Ticket erstattet werden soll.