Experten warnen vor angespannter Lage am Pfingstwochenende: Überfüllte Züge und Busse erwartet

Von: Stella Henrich

Über das Pfingstwochenende dürfte es voll in Bussen und Bahnen werden. Schon jetzt sprechen Experten von einem Stresstest für Beschäftigte im Nahverkehr. Im Extremfall sollen die Fahrgäste umverteilt werden.

München ‒ Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) warnt vor stark überfüllten Zügen und eventuellen Räumungen von Zügen, Bahnsteigen oder ganzen Bahnhöfen am kommenden Pfingstwochenende. Es werde ein echter Stresstest für die Bahnen, sagte Martin Burkert, stellvertretender Vorsitzende der EVG, jüngst in der Rheinischen Post. Denn vor allem der Ausflugsverkehr könnte die Bahn an ihre Belastungsgrenze bringen.

Untermauert wird das Thema zusätzlich mit dem 9-Euro-Ticket, das seit 1. Juni deutschlandweit verkauft wird. Mit dem Fahrschein können Reisende jeweils im Juni, Juli und August mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) günstig durch ganz Deutschland reisen. Das Angebot könnte zu einer aufgeladenen Stimmung in den Verkehrsmitteln führen, befürchtet auch Ingo Wortmann, Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). „Ich möchte nicht von Chaos sprechen, aber es wird sehr viele volle Züge und Busse geben,“ sagt Wortmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

ÖPNV am Pfingstwochenende: Volle Züge bei beliebten Ausflugszielen

Dies gelte insbesondere für manche Verbindungen zu Freizeitzielen wie Sylt, die Ostseeküste, das bayerische Oberland oder den Chiemgau. „Bei ganz vollen Zügen droht sicherlich eine angespannte Stimmung unter den Reisenden und Fahrgästen“, so Wortmann weiter. Es seien „im absoluten Extremfall“ auch Angriffe auf Mitarbeiter möglich. Verhindern werden soll die angespannte Situation, indem beispielsweise Fahrgäste auch verschiedene Zug- und Busangebote und dann innerhalb der Fahrzeuge besser verteilt werden. So der angekündigte Plan des VDV-Präsidenten gegenüber dem RND.

Es könnte am Pfingstwochenende an Bahnhöfen für Reisenden recht voll werden. (Symbolbild) © imago

Damit es nicht zu Übergriffen auf Beschäftige komme, „damit rechnen wir im Extremfall“, so Wortmann - habe man sich gut vorbereitet. Die Fahrgäste würden umfassend über alle Angebote informiert, um ein solches Szenario zu vermeiden. Darüber hinaus sieht sich der Funktionär bereits erprobt für angespannte Lagen. „Wir hatten auch vor Corona auf wichtigen, stark nachgefragten Routen volle Züge.“

ÖPNV-Reisen am Pfingstwochenende: Sicherheit hat Vorfahrt

Außerdem gibt es Notfallpläne für die Bahnhöfe. „Wenn sich zu viele Menschen auf einem Bahnsteig befinden, wird dieser von der Bundespolizei geräumt, damit die Züge gefahrlos einfahren können“, ergänzt Martin Burkert. Und wenn einem ganzen Bahnhof die Überfüllung drohe, werde es geschlossen. Und wenn Züge zu volle seien, würden sie geräumt - so das Konzept der EVG.

Ich kann da nur an alle Mitreisenden appellieren, Rücksicht zu nehmen - untereinander und erst recht auf die Schwächeren.

„Wenn das gesamte Gewicht inklusive eben viel zu vieler Fahrgäste zu hoch ist, kann der Zug nicht losfahren. Da hat Sicherheit immer Vorfahrt“, verspricht Burkert. Er könne an Reisende nur appellieren, Rücksicht zu nehmen - „untereinander und erst recht auf die Schwächeren“ - etwa auf Rollstuhlfahrer und behinderte Menschen.

Darüber hinaus gebe es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen für Rad- und E-Bikes-Fahrer. Daher könne man nicht ausschließen, dass eine Gruppe zwar zu ihrem Ziel mit der Bahn hinkomme, aber auf der Rückfahrt nicht inklusive Fahrrädern und E-Bikes einsteigen dürfe. „Das wäre natürlich sehr bedauerlich“, so Burkert.

Ob es zu überfüllte Bussen und Bahnen und überforderten Beschäftigten kommt, wird sich erst noch zeigen. Das hängt auch davon ab, ob das 9-Euro-Ticket tatsächlich zu einem Ansturm auf beliebte Reiseziele in der Region führt oder nicht.