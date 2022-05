9-Euro-Ticket: Wo gilt welche Maskenpflicht in Bus und Bahn?

In einigen Bundesländern gilt eine FFP2-Maskenpflicht. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wer mit dem 9-Euro-Ticket den ÖPNV nutzen will, muss in ganz Deutschland die Maskenpflicht beachten. Doch die Corona-Regel unterscheidet sich je nach Bundesland.

Köln – Am 1. Juni 2022 geht das 9-Euro-Ticket an den Start. Für viele ein Anlass den ÖPNV der Deutschen Bahn oder von regionalen Anbietern mal wieder oder einfach nur häufiger zu nutzen. Dabei müssen aber in ganz Deutschland noch die Corona-Regeln beachtet werden. Es gilt vor allem weiterhin die Maskenpflicht, welche aber je nach Bundesland unterschiedlich ausfällt.

24RHEIN listet die unterschiedliche Maskenpflicht im ÖPNV je nach Bundesland auf.

Während man zum Beispiel im ÖPNV von Nordrhein-Westfalen (also beispielsweise im VRS oder VRR) die Wahl zwischen medizinischer oder FFP2-Maske hat, sieht das in Berlin anders aus. Dort muss zwingend der sicherere Mundschutz getragen werden. Jedoch gibt es auch bei der Maskenpflicht mit dem 9-Euro-Ticket ein paar Ausnahmen. (os)