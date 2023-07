Verheerende Waldbrände in Griechenland: Urlaubsveranstalter TUI sagt vorerst alle geplanten Reisen ab

Kostenlose Umbuchung oder Stornierung

Heftige Waldbrände toben auf der griechischen Ferieninsel Rhodos und werden zur Bedrohung für tausende Touristen und Einheimische. Ein deutscher Reiseveranstalter reagiert nun darauf.

Hannover – Die Lage auf Rhodos ist kritisch, für Tausende Touristen mitunter undurchsichtig. Am Samstag (22. Juli) drehte und verstärkte sich der Wind, die seit Tagen lodernden Waldbrände gerieten außer Kontrolle und steuerten auf beliebte Urlaubsorte zu. Etliche mussten evakuiert werden und flüchteten mitunter auch zu Fuß, mit ihren Koffern und in Badekleidung.

Vielen, die einen Urlaub auf Rhodos gebucht haben und der ihnen noch bevorsteht, dürfte die Lage Sorge bereiten. Vor allem wer in den nächsten Tagen vorhatte, auf die Insel zu reisen, wird verunsichert sein und den geplanten Flug nicht antreten wollen. Mit TUI reagiert nun der erste deutsche Reiseveranstalter auf die Situation.

Urlaubsveranstalter TUI sagt wegen Waldbrände vorerst alle Reisen nach Rhodos ab

Der Reisekonzern TUI wird vorerst keine Touristen mehr auf die Ferieninsel bringen. Das berichtete die Nachrichtenagentur dpa. Flugverbindungen blieben aber bestehen, um Gäste zurück nach Deutschland fliegen zu können, sagte demnach Aage Dünhaupt, Leiter Kommunikation von TUI Deutschland.

Reisende aus Deutschland können damit kostenlos von ihrem Flug zurücktreten, was nur in Ausnahmesituationen rechtens ist. Ob sie das Geld für ihre gebuchte Reise vollständig zurückerhalten oder lieber auf ein anderes Reiseziel oder zu einem anderen Reisezeitraum umbuchen möchten, muss individuell geregelt werden. „Wir bieten allen Gästen an, die bis kommenden Freitag nach Rhodos gebucht sind, kostenfrei auf ein anderes Urlaubsziel umzubuchen oder zu stornieren“, so Dünhaupt.

Laut dpa-Informationen haben der TUI-Konzern derzeit etwa 39.000 Urlaubsgäste auf Rhodos. Rund 7800 von ihnen seien unmittelbar von den Waldbränden betroffen und mussten evakuiert werden. (rku/dpa)

