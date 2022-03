Ab wann gilt der Tankrabatt aus dem Entlastungspaket?

Ab wann gilt der Tankrabatt für Benzin und Diesel jetzt? © Felix Kästle/dpa

Am 24. März hat die Bundesregierung ein Entlastungspaket beschlossen. Doch die Tankpreise sind immer noch hoch, ab wann gilt der Tankrabatt?

Hamburg – Wegen des Ukraine-Kriegs, Liefer- und Versorgungsengpässen ist vieles derzeit teurer als gewöhnlich. Bier, Fleisch, Mehl und Öl – oder eben das Tanken. In den vergangenen Wochen erreichten die Tankpreise an deutschen Tankstellen immer wieder neue Rekordwerte. Aktuell liegt der Liter Benzin immer noch über 2 Euro – Diesel ist sogar noch einmal 10 Cent teurer. Das soll sich aber bald ändern. Dafür hat die Bundesregierung am 24. März 2022 das sogenannte Entlastungspaket 2022 beschlossen. Darin enthalten ist unter anderem ein Tankrabatt von bis zu 30 Cent pro Liter Benzin. Doch noch gilt der Tankrabatt nicht.

Neben dem Tankrabatt wurden auch ein 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr, ein Kinderbonus, 300 Euro Energiegeld und 100 Euro für Sozialhilfeempfänger beschlossen.