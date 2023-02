Abfall-Mythen: Was darf ins Altpapier – und was nicht?

Über die korrekte Mülltrennung herrscht häufig Uneinigkeit. Selbst bei der Entsorgung von Altpapier in die blaue Tonne kann man einiges falsch machen.

Kassel – Man sagt ja den Deutschen oft nach, ordnungsliebend zu sein. Bezogen auf die Müllentsorgung mag das stimmen. Immerhin achten viele bei der Mülltrennung genau darauf, welcher Müll in die gelben, braunen, manchmal blauen, manchmal grünen und grauen Tonnen gehört. Oftmals sorgen aber auch lokale Bestimmungen für Verwirrung, wie hna.de berichtet. Bestes Beispiel: In Kassel, wo der Landkreis kompostierbare Biobeutel gestattet, die Stadt Kassel aber nicht.

Doch in Sachen korrekter Müllentsorgung gibt es immer noch viele Irrtümer. In welche Tonne kommt etwa das benutzte Taschentuch? Gehört Alufolie in den Gelben Sack oder in den Restmüll? Vermeintlich einfach hat man es da bei der Papiertonne. Da steht auf den meisten Tonnen schon darauf, was hineinkommt, nämlich Altpapier. Fehler sind hier selten, oder?

Was gehört wirklich in die Papiertonne? © Michael Gstettenbauer/Imago

Altpapiertonne: Bei der Mülltrennung ist Papier nicht gleich Papier

Fehler beim Altpapier sind häufiger, als oftmals angenommen. Das lässt sich auch der Internetseite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) entnehmen. Altpapier fällt nicht nur in privaten Haushalten und Kleinbetrieben an, sondern auch in gewerblichen Stellen wie Kaufhäusern, Fachgeschäften oder Supermärkten.

Entsprechend ist die Bandbreite an unterschiedlichen Altpapierabfällen groß. In die blaue Tonne kommt dabei allerdings nur unbehandeltes Altpapier. Also Papier, dass nicht mit Wachs, Klebstoff, Lack oder mit anderen Mitteln imprägniert oder versetzt ist. Dazu zählt laut BMUV:

Das gehört in die blaue Tonne Das gehört nicht in die blaue Tonne Zeitungen / Zeitschriften Getränkekartons Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton Tapeten Papiere, Kartons und Pappen aus Büros und Verwaltungen Wachs-, Paraffin-, Bitumen- und Ölpapiere / -pappen Schulmaterial aus Papier Selbstdurchschreibpapiere Broschüren / Bücher Thermopapiere wie Kassenbons, Parktickets, Belebpapiere etc Unbeschichtetes Geschenkpapier Nassfest imprägnierte und / oder geleimte Papiere und Pappen Eierkartons Mit Kunststofflacken/-folien hergestellte Lack-/ Chrompapiere Geschenkkartons Papiere mit wasserunlöslichen Kleber (Haftnotizen, Briefkuverts)

So verbrauchen Sie weniger Papier und entlasten ihre Altpapiertonne

Aus alt macht neu: Durch eine gewissenhafte Papiertrennung kann man laut BMUV jeder seinen Beitrag leisten, dass aus Altpapier neue Produkte entstehen können – und schont so die Umwelt. Um unnötigen Verpackungsmüll zu vermeiden, rät das Umweltbundesamt, unerwünschte Kataloge, Prospekte oder Zeitschriften abzubestellen. Bevor der nächste Werbeprospekt ins Haus flattert, also einfach per Anruf aus den Verteilerlisten streichen lassen oder Werbebriefe und Kataloge mit dem Vermerk „Unfrei zurück an Absender! Unverlangte Sendung“ zurückgehen lassen. Ein Überblick, wie Sie Altpapier sparen können:

Abbestellen von unerwünschten Katalogen, Prospekten und Zeitschriften

Digitalisierung von Dokumenten und Versenden von Scans als E-Mail spart Papier und Platz

Informationen im Internet machen manches Archivieren überflüssig

Beide Papierseiten benutzen (das gilt auch fürs Drucken, falls möglich)

Auch Dokumente oder Unterlagen lassen sich häufig papiersparend einscannen und per E-Mail an den gewünschten Absender schicken. Ein weiterer Vorteil: Das Dokument befindet sich auf der Festplatte und kann so nicht verloren gehen. Beim Ausdrucken kann gespart werden, wenn beide Seiten zum Drucken genutzt werden.