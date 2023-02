Mit diesem Bade-Trick nehmen Sie besser ab

Von: Yannick Hanke

Mit einem vergleichsweise einfachem Bade-Trick lässt es sich besser abnehmen. Auch Sportler schwören darauf. © Julian Stratenschulte/dpa

Sie wollen möglichst viel Gewicht verlieren? Und das möglichst schnell? Dann sollten Sie sich folgenden Bade-Trick genau durchlesen.

Berlin – Wer kennt es nicht? Der Neujahrsvorsatz war, mehr Sport zu treiben und dadurch unnötige Kilos purzeln zu lassen. Doch oftmals halten diese Vorsätze nur wenige Wochen oder Tage an. Auf der Waage verändert sich dementsprechend nichts. Doch gibt es auch noch andere Wege für Verbraucher, um Gewicht zu verlieren.

In diesem Fall ist ein Bade-Trick gemeint, auf den Fitness-Fans regelrecht schwören. Er gilt als Geheimtipp und kann einen großen Effekt erzielen, wie kreiszeitung.de berichtet.

Besser abnehmen durchs Eisbaden: Was dahinter steckt

Im Grunde handelt es sich hierbei um einen Kniff bei der täglichen Duschroutine, der dabei hilft, die überschüssigen Pfunde schmelzen zu lassen. Hierauf setzt auch der Influencer Dennis Ratano. Die Rede ist vom Eisbaden. Denn wer den Körper jeden Tag einer eiskalten Dusche oder sogar einem Eisbad aussetzt, kommt dem Ziel abzunehmen, schneller näher. Doch was gilt es dabei zu beachten? Und wie verändert sich der Körper dadurch mit der Zeit?

Das Eisbaden „hat ganz klar einen Stoffwechseleffekt. Der Körper wird plötzlich heruntergekühlt und muss dann Energie, also Kalorien aufwenden, um sich wieder aufzuwärmen“, heißt es von Ratano im Gespräch mit bild.de. Der Influencer weiß, worauf es ankommt. Wer abnehmen will, muss mehr Energie verbrennen als aufnehmen. Eine einfache Rechnung. Zumindest in der Theorie.

Eisbaden ist unter Sportlern längst zum Trend geworden – und kann beim Abnehmen helfen

Durch das regelmäßige eiskalte Bad verwandelt sich weißes Fettgewebe in braunes. „Wir können uns weißes Fettgewebe wie einen Speicher vorstellen, während braunes wie ein Ofen funktioniert. Je mehr braunes Fettgewebe wir haben, desto mehr Energie verstoffwechselt unser Körper. Selbst im Ruhezustand, was bedeutet, dass unser Tagesbedarf insgesamt steigt“, heißt es in diesem Kontext von Ratano.

Unter Sportlern ist besagtes Eisbaden längst zum Trends geworden. Sie erhöhen dadurch ihre Ausdauer und ihre Power. Doch musste sich Influencer Ratano zum Eisbaden erst einmal überwinden. „Ich mache doch schon viel Sport, ich lebe gesund, ernähre mich gut. Wieso soll ich mich jetzt auch noch in verdammtes kaltes Wasser stellen?“, hätte sich der Offenburger mit italienischen Wurzeln damals gefragt. Doch konnte er sich überwinden und wurde zum Fan.

Eisbaden nicht unterschätzen: Anfänger sollten sich langsam und kontinuierlich steigern

Am Anfang sei das Eisbaden hart gewesen. „Aber alles nur Gewohnheitssache. Inzwischen kann ich mich in das Wasser setzen wie in einem Whirlpool“, sagt Ratano. Das Entscheidende ist: Wie bei jedem anderen Sport auch, steigert man sich beim Eisbaden ebenfalls. Langsam, aber kontinuierlich. Der Ratschlag vom Influencer:

Mein Wasser ist heute unter zehn Grad kalt. Anfänger beginnen aber besser bei Temperaturen um die 15 Grad. Alles unter 20 Grad fühlt sich am Anfang schon sehr kalt an

Dabei muss man es nicht einmal allzu lange im Wasser aushalten. Seine Eisbäder würden zwischen zwei und elf Minuten dauern. Das würde vollkommen ausreichen. „Studien zeigten, dass man den größten Effekt mit elf Minuten in der Woche erzielt“, merkt Ratano an. Und grundsätzlich gilt: Je kälter das Wasser, umso kürzer muss man darin bleiben, um den gleichen Effekt zu erzielen.

Eisbaden ist ein Extremsport: Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen sollten darauf verzichten

Wer mit dem Eisbaden eine neue Welt der Temperaturen betritt, kann sich zunächst einmal mit einer kalten Dusche vorsichtig herantasten. Ehe dann die ganze Badewanne gefüllt wird. Baden würde sich auch vor dem Duschen empfehlen. „Beim Duschen trifft das Wasser nur stellenweise auf die Haut, während beim Baden jeder Zentimeter im Wasser ist“, heißt es vom Influencer.

Generell gilt es aber auch zu beachten, dass Eisbaden ein Extremsport ist. Wer unter Herz-Kreislauf-Problemen leidet, muss darauf verzichten. „Gerade im höheren Alter ist es ratsam, das Herz zuvor beim Arzt abchecken zu lassen. Eisbaden kann bei einem unerkannten Herzfehler zu Rhythmusstörungen und sogar zu einem Herzstillstand führen“. Das sagt Ursula Marschall, leitende Medizinerin bei der Barmer-Krankenkasse, gegenüber bild.de.

Fürs Eisbaden braucht es nicht zwingend eine Badewanne – Regentonne eignet sich auch gut

Übrigens: Damit Eisbaden zur Gewohnheit wird, braucht es nicht zwingend eine Badewanne. Alternativ eignet sich auch jedes natürliche Gewässer hierfür. Ratano würde beispielsweise täglich zum nahegelegenen Baggersee joggen und dort nach seiner Laufeinheit für kurze Zeit ins Wasser springen.

Wer einen Garten besitzt und dort eine Regentonne zu stehen hat, kann auch diese verwenden. „Meine Regentonne ist mein privates Eisbad. An warmen Tagen gebe ich noch große Kanister mit gefrorenem Wasser in die Tonne“, verrät Influencer Ratano. Für kleines Geld kann sich ansonsten eine faltbare Badewanne gekauft werden. Für unter 50 Euro ist diese bereits erhältlich. Sie passt auch in kleine Duschen.

Probieren Sie es der Gesundheit zur Liebe doch einmal aus. Vielleicht auch mit den Lebensmitteln, die den Stoffwechsel erst so richtig anregen.