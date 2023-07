Nimmt die Leistung von E-Autos bei Hitze ab? ADAC macht den Check

Von: Sandra Sporer

Teilen

Die Sommer-Hitze soll auch den E-Autos zu schaffen machen. Der ADAC erklärt, warum bei den meisten Modellen kein Grund zur Sorge besteht.

Bremen – Wenn es sommerlich heiß ist, leiden nicht nur Menschen und Tiere darunter. Auch vielen Elektrogeräten tut die Hitze nicht gut. Bei E-Autos soll man im Sommer angeblich Leistungseinbrüche bei den Akkus hinnehmen müssen. Der ADAC stellte in einer Meldung jedoch klar, dass diese Sorge unbegründet ist. Allerdings ist eventuell mit etwas geringeren Reichweiten zu rechnen.

ADAC gibt Entwarnung – Moderne E-Autos verlieren bei Hitze nicht an Leistung

Zwar stimmt es, dass die Temperatur Einfluss auf die Leistung der E-Auto-Batterien hat, Sorgen muss man sich als Fahrer eines Elektroautos dennoch nicht machen. Moderne E-Autos seien hitzefest, gibt der ADAC in einem Statement Entwarnung.

Um optimal zu arbeiten, brauchen Hochvoltbatterien, wie sie auch in E-Autos verbaut sind, Temperaturen zwischen 20 und 40 Grad Celsius. Neuere E-Auto-Modelle haben „dazu entsprechende Kühltechnologie an Bord, welche die Hochvoltbatterie und ggf. weitere Komponenten wie Elektromotor oder Leistungselektronik im zulässigen Temperaturbereich hält und Überhitzung verhindert“, erklärt der ADAC.

Bei älteren Modellen ohne Kühlung wird die Leistung bei zu großer Hitze gedrosselt, um die Batterie zu schonen. Auch häufiges Schnellladen resultiert bei solchen E-Autos in dieser Rapidgate genannten Drosselung. In der Waschanlage gibt es bei E-Autos ebenfalls einiges zu beachten.

Die Leistung von E-Autos wird von der Hitze nicht beeinflusst. Es ist aber mit etwas weniger Reichweite zu rechnen. © Christian Ohde/IMAGO

Hitze kann sich auf die Reichweite von E-Autos auswirken

Natürlich kostet das Kühlen der Komponenten wie auch die Nutzung der Klimaanlage Energie. Die Reichweite eines E-Autos ist bei Hitze somit etwas geringer als bei Temperaturen um die 20 Grad. „Wie viel, hängt von mehreren Einflussgrößen wie Außentemperatur, Batterietemperatur und Klimaanlageneinstellung, aber auch ganz maßgeblich vom Fahrszenario ab“, so der ADAC.

Wer die Reichweiten-Einbuße durch die Klimaanlage minimieren will, dem rät das E-Mobilitätsportal smaveo, „sein Elektroauto während dem Laden mittels einer Vorklimatisierung schon auf angenehme Temperaturen“ zu bringen. So muss die Klimaanlage beim Fahren nur noch die Temperatur halten, was weniger Energie erfordert.

Damit steht dem Urlaub mit dem E-Auto nichts mehr im Weg. Einige Reiseziele eignen sich besonders gut für Elektroautos. Andere sollte man besser meiden. (sp)