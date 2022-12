Absatzeinbruch bei Bio-Milch – Aldi kämpft mit Konsequenzen von Preis-Experiment

Von: Jannis Gogolin

Der Discounter Aldi ist eigentlich bekannt für seine Tiefstpreise. Doch mit seinem Preis für Bio-Milch brachte er sich in große Schwierigkeiten.

München – In Zeiten von astronomischen Preisen für Lebensmittel ist der wöchentliche Einkauf eine wachsende Belastung für den privaten Haushalt. Während die Kosten von Grundnahrungsmitteln wie Gemüse, Brot und Milch stetig steigen, werden billige Produkte der Discounter immer beliebter. Nicht so bei Aldi. Nach einer Preiserhöhung von Bio-Milch Mitte des Jahres brach der Absatz um 30 Prozent ein. Für den Lebensmittelhändler – eigentlich bekannt für seine Tiefstpreise – ein Desaster.

Milchpreis bei Aldi: Preisanstieg lässt Nachfrage einbrechen – weitere Erhöhungen möglich

Von 1,15 Euro auf 1,69 Euro erhöhte der Hartdiscounter Aldi Mitte des Jahres den Preis für seine pasteurisierte Bio-Milch – eine Steigerung um fast 50 Prozent. Während viele Wettbewerber nachzogen, fiele auf Aldi die seltsame Preis-Strategie jedoch besonders zurück, so die LZ. Denn die Ausrichtung des Unternehmens zielt eigentlich darauf ab, Preisführer in den Grundnahrungsmitteln zu sein. Und zur gleichen Zeit bekam man bei der Konkurrenz einen Liter Milch unverändert für 1,29 Euro.

Als Folge zögerten die Kunden beim Griff in die Regale. 30 Prozent weniger Bio-Milch ging über das Kassenband. Zwar steuerten die Lebensmittelhändler nach und senkten den Preis zwischenzeitlich auf 1,35 Euro, konnten damit jedoch nur 10 Prozent des Verlusts wieder aufholen. Und wegen der schwachen Nachfrage stehe laut LZ jetzt ein erneuter Preisanstieg im Raum. Ob dieser eine Erlösung vom Nachfrage-Tief bringt, ist unwahrscheinlich.

Markt-Experten verwundert über Aldis Strategie – wenig Verständnis für hohe Milch-Preise

Zudem sind Experten verwundert, warum Aldi überhaupt so ein Preis-Experiment gestartet hat. Wie Bioland-Präsident Jan Plagge gegenüber der LZ erklärte, konnte die Erhöhung nicht an den gestiegenen Produktionskosten liegen. Denn die Bio-Milchbauern blieben von Kostenexplosionen vergleichsweise verschont. Nur um drei Cent hat sich bei ihnen die Herstellung biologischer Rohmilch verteuert. Und einen Mangel an Bio-Milch gebe es nicht.

Als Signal für sinkende Nachfrage gegenüber Bio-Produkten sei das laut Experten allerdings nicht zu verstehen. Biologische Nahrungsmittel sind weiterhin gefragt. Trotzdem folgen für manche Einzelhändler wegen der Preissteigerung in allen Lebensbereichen harte Konsequenzen. Kürzlich erklärte die Biomarkt-Kette Basic, die ihren ersten Laden 1998 in München eröffnete, ihre Insolvenz und beantragt einen Rettungsschirm.