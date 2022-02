Änderung für 2022 ist da: Ergänzung beim Verbandkasten im Auto jetzt Pflicht

Von: Simon Stock

Wissen Sie, wo Ihr Verbandskasten ist? Das sollten Sie, denn das Pflichtinventar des Autos muss noch 2022 ergänzt werden. Ansonsten droht ein Bußgeld.

Hamm – In jedem Auto gibt es Dinge, die wir nie brauchen möchten. Einen Airbag etwa, das Warndreieck – oder den Verbandskasten. Letzterer gehört in Deutschland zum Pflichtinventar eines jeden Pkw oder Lkw. Auch was das Notfallset enthalten muss, ist klar geregelt. 2022 kommen Änderungen, die jeder Autobesitzer kennen muss, berichtet wa.de.

Änderung bei Verbandskasten im Auto: 2022 kommt Maskenpflicht

Der Verbandskasten – gerne auch Verbandskasten – gerät beim täglichen Autofahren schnell in Vergessenheit. Wir werden oft erst dann an ihn erinnert, wenn wir das Notfallset bei einer Polizeikontrolle vorzeigen sollen. Wo war der Kasten nochmal: unterm Sitz? In dieser Klappe im Kofferraum? Habe ich überhaupt einen?

Noch in diesem Jahr wird sich jeder Autobesitzer erinnern müssen, denn er wird verpflichtet, dem Notfallset ein neues Element hinzuzufügen. 2022 wird in Autos in Deutschland die Maskenpflicht eingeführt. Allerdings nicht als Corona-Schutz für die Insassen analog zur Fahrt in Bus und Bahn. Sondern als Bestandteil des Verbandskastens. Laut ADAC soll die entsprechende DIN-Norm mit der Nummer 13164 angepasst werden, die vorschreibt, was in das Set gehört.

Verbandskasten im Auto: Zwei Masken werden 2022 zur Pflicht

Künftig muss der Verbandskasten auch zwei Mund-Nasen-Bedeckungen beinhalten. Welche Art Maske in der für dieses Jahr geplanten Änderung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) vorgeschrieben wird, ist noch nicht bekannt. Doch egal, ob medizinische Maske oder FFP2-Standard: In der Corona-Krise sollte es ein Leichtes sein, zwei Masken aus dem Alltagsbestand für den Verbandskasten abzuzweigen.

Das Erste-Hilfe-Set im Auto sollte regelmäßig überprüft werden - auf Vollständigkeit, aber auch darauf, ob die Verfallsdaten noch nicht abgelaufen sind. © Christin Klose/dpa

Wann die Neuregelung kommt und ab wann die zwei Masken mitgeführt werden müssen, steht noch nicht fest. Wohl aber, dass diese Pflicht nicht mit der Corona-Pandemie endet. Wer seinen Verbandskasten aufrüstet, sollte bei der Gelegenheit einen Blick auf das Verfallsdatum werfen. In der Regel beträgt es vier oder fünf Jahre.

Kein oder mangelhafter Verbandskasten: Bußgeld droht

In vielen Bereichen hat der seit November 2021 gültige neue Bußgeldkatalog härtere Sanktionen gebracht. Wer bei einer Polizei-Kontrolle keinen oder nur einen abgelaufenen oder nicht vollständigen Verbandskasten vorzeigen kann, kommt jedoch nach wie vor recht günstig davon. Das Bußgeld beträgt lediglich 5 Euro. *wa.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Verbände, Schere, Rettungsdecke: Das muss ein Verbandskasten für KFZ nach DIN 13164 aktuell enthalten:

1 Heftpflaster DIN 13019 - A 5 m x 2,5 cm

8 Wundschnellverbände DIN 13019 - E 10 cm x 6 cm

3 Verbandpäckchen DIN 13151 - M

1 Verbandpäckchen DIN 13151 - G

2 Verbandstücher DIN 13152 - BR

1 Verbandstuch DIN 13152 - A

6 Kompressen - 100 mm x 100 mm



1 Rettungsdecke - 2,1 m x 1,6 m

1 Rettungsdecke - 2,1 m x 1,6 m 2 Fixierbinde DIN 61634 - FB 6

3 Fixierbinde DIN 61634 - FB 8

2 Dreieckstuch DIN 13168 -D

1 Schere DIN 58279 -B 190

4 Einmalhandschuh nach DIN EN 455

1 erste Hilfe Broschüre -Anleitung zur ersten Hilfe bei Unfällen

1 Inhaltsverzeichnis