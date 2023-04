Geplantes Verbot von Öl- und Gasheizungen: Das müssen Eigentümer jetzt wissen

Von: Stella Henrich

Wirtschaftsminister Robert Habeck treibt die Energiewende voran. Millionen Haushalte müssen wohl ihre Heizungen austauschen.

München – Ab 2024 soll der Einbau neuer Öl- und Gasheizungen in Deutschland nicht mehr erlaubt sein, so der Plan des Bundeswirtschaftsministeriums. Stattdessen müssen nach und nach alle Heizungen zu 65 Prozent Wärme aus Erneuerbaren Energien erzeugen. Ab 2045 soll dem Entwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zufolge dann ein Betriebsverbot für reine Öl- oder Gasheizungen folgen. Was bisher für die meisten Verbraucher hierzulande noch recht theoretisch klingen dürfte, könnte allerdings schon in absehbarer Zeit konkrete Auswirkungen für Hausbesitzer, Vermieter und Mieter haben.

Der Gesetzentwurf würde „Hunderttausende Anlagen pro Jahr betreffen“, berichtet jetzt Spiegel.de. Doch was steht eigentlich in dem Entwurf drin, der inzwischen selbst die Gemüter der Berliner Ampel-Koalition hochkochen lässt und heftigen Widerstand bei SPD und FDP hervorruft?

Das sieht der Gesetzesentwurf für Öl- und Gasheizungen vor: Ab dem 1. Januar 2024 soll laut dem Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 3. April 2023 der Einbau reiner Öl- und Gasheizungen verboten werden. Jede neu eingebaute Heizung soll dann zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden. Geht ein fossiles Heizungsgerät kaputt, haben Hausbesitzer drei Jahre Zeit, ihr Gerät auszutauschen. In der Zwischenzeit können sie mit einem herkömmlichen fossilen System heizen. So lässt sich etwa eine schnell neu eingebaute Gasheizung später mit einer Wärmepumpe zu einem Hybridgerät kombinieren. Bereits eingebaute Öl- und Gasheizungen dürfen in der Regel maximal 30 Jahre laufen. Der Gesetzentwurf sieht dem Bericht des Spiegel zufolge zwar einige Übergangsfristen vor. Doch auf für ab 1999 eingebaute, neuere Brennwert- oder Niedertemperaturkessel soll ab Ende 2030 nach 30 Jahren Schluss sein. Im Jahr 2045 ist dann endgültig Schluss: Fossile Heizungen dürfen nicht mehr länger betrieben werden, im gesamten Gebäudebestand soll Klimaneutralität erreicht sein.

Austausch von Öl- und Gasheizungen: Was heißt das für Hauseigentümer - Fragen und Antworten

Primärer Zweck des Gesetzes ist, einen konkreten Beitrag zur Einsparung fossiler Energie wie Öl und Gas und zum Klimaschutz zu leisten. Darüber hinaus will sich Deutschland damit unabhängig von Energieimporten machen. So weit dürften wohl die meisten Verbraucher die Pläne von Robert Habeck verstanden haben. Doch was gilt für eine Öl- oder Gasheizung, die noch nicht sehr alt und aktuell intakt ist? Eine Frage, die auch viele Hausbesitzer beschäftigt. Laut Habecks Plänen kann diese Anlage noch viele Jahre weiterlaufen. Geht diese allerdings irreparabel kaputt, „kann nicht mehr einfach eine Gas- und Ölheizung eingebaut werden“, berichtet Spiegel.de.

Die wichtigsten Antworten für Hauseigentümer:

Fragen von Hauseigentümern: Antworten: Wird Gas- oder Öl-Heizung ab 2023 plötzlich verboten? Nein. Bestehende Heizungen können weiter betrieben werden, kaputte repariert werden. Eine Pflicht zum Heizen mit 65 Prozent Erneuerbarer Energien gilt nur für den Einbau neuer Heizungen. Also wenn Eigentümer freiwillig eine neue Heizung einbauen wollen oder wenn die alte Heizung irreparabel kaputt geht. Ein Betriebsverbot gilt nur für über 30 Jahren alte Heizungen. Müssen Eigentümer eine Wärmepumpe installieren? Nein. Eigentümer können frei entscheiden, welche Heizungsanlage sie einbauen. So können auch hybride Anlagen und Gasheizungen betrieben werden, die nachweislich Erneuerbare Energien verwenden. Auf welche Heizsystem können Eigentümer umstellen? Wärmepumpen; Gasheizungen, die mit Biomethan befeuert werden; Biomasseheizungen mit Holzpellets; Hybridanlagen - Kombination aus Gas- oder Ölkessel mit einer Wärmepumpe Wer soll den Umstieg bezahlen? Dafür gibt es Fördermaßnahmen. Das Heizen mit Erneuerbaren Energien wird durch eine Kombination aus Förderung der Heizung und vergünstigten Wärmepumpen-Stromtarifen unterstützt. Dürfen Eigentümer die Kosten der Modernisierung auf die Mieter umlegen? Ja. Bis zu acht Prozent pro Jahr. Was wenn sich Eigentümer den Austausch nicht leisten können? Sie müssen einen Kredit aufnehmen. In besonderen Fällen soll eine Befreiung von der Pflicht möglich sein. Quelle: bmwk.de

Neu ist in dem Entwurf, dass die Regierung den Druck auf Wohneigentümergemeinschaften erhöht. Auch sie dürfen dem Bericht zufolge in einem Mehrfamilienhaus keine neuen Gas- und Ölheizungen mehr einbauen und sind zum Austausch auf ein erneuerbares System gezwungen. Aber für den Austausch bekommen die Eigentümer Zeit. Von der Erstellung eines Konzepts bis zum Austausch der Anlage bleibt ihnen bis zu sechs Jahre Zeit.

Das geplante Verbot von Öl- und Gasheizungen sorgt bei Haus- und Wohnungseigentümern für Unsicherheit. © Oliver Berg/dpa (Symbolbild)

Laut Spiegel.de sind derzeit rund 20 Millionen Gas- und Ölheizungen in Betrieb. Von den rund 41 Millionen Haushalten in Deutschland heizt laut BMWK nahezu jeder zweite mit Erdgas, gefolgt von Heizöl mit knapp 25 Prozent und Fernwärme mit gut 14 Prozent. Stromdirektheizungen und Wärmepumpen machten jeweils nicht einmal drei Prozent aus. Die übrigen sechs Prozent entfielen auf Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, wie Holz, Holzpellets, sonstige Biomasse und Kohle.

Das angestrebte Ziel der Politik soll sein, ab 2024 pro Jahr 500.000 neue Wärmepumpen zu installieren. Eine herkömmliche Pumpe kostet laut Energieberaterverband derzeit zwischen 35.000 und 40.000 Euro. Bei der Beurteilung, ob sich der Einbau für Hauseigentümer lohnt, helfen sogenannte „qualifizierte Energieberater“. Auch hierfür übernimmt das BMWK 80 Prozent der Kosten (maximal 1300 Euro).