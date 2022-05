Änderungen im Juni: 9-Euro-Ticket, Tankrabatt und Impfzertifikat - darauf müssen sich Verbraucher einstellen

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Der Juni bringt Verbrauchern nicht nur Entlastungen. Besitzer von Impfzertifikaten müssen aufpassen. Wir geben einen Überblick über die Änderungen.

Berlin - Bereits der Mai brachte viele Veränderungen für die Verbraucher. Der Folgemonat Juni macht damit nahtlos weiter. Freuen können sich vor allem diejenigen, die viel unterwegs sind, sei es im öffentlichen Nahverkehr oder mit dem eigenen Fahrzeug.

Änderungen im Juni 2022: 9-Euro-Ticket für öffentlichen Nahverkehr

Vom 1. Juni an kann man in Deutschland das sogenannte 9-Euro-Ticket nutzen, das Bestandteil des Entlastungspakets der Bundesregierung ist. Das Ticket gilt im gesamten öffentlichen Nahverkehr, also in Bussen, U-, S-, Tram- und Regionalbahnen, nicht jedoch im ICE- und IC-Fernverkehr. Das Sonderangebot gilt im Juni, Juli und August und kostet, wie es der Name schon sagt, neun Euro pro Monat. Nicht nur Neukunden haben etwas von dem Angebot. Die Verkehrsverbände haben angekündigt, die Abokunden zu entlasten, indem die Differenz zu ihrem regulären Ticket erstattet werden soll.

Auch Studierende profitieren vom 9-Euro-Ticket. An vielen Hochschulen müssen sie ein Monatsticket nicht extra kaufen, doch in vielen Städten ist im Semesterbeitrag schon ein Sockelbeitrag dafür enthalten. So kostet in München der Solidarbeitrag für eine tageszeitlich eingeschränkte MVV-Nutzung aktuell 72 Euro pro Semester. Dieser Solidarbeitrag wird, gekürzt um neun Euro, an die Studierenden zurücküberwiesen. Sie können sich also über 63 Euro freuen, wobei sie selbst nicht aktiv werden müssen. Wie das in anderen Städten läuft, ist jeweils über die Homepages der Unis oder Studentenwerke in Erfahrung zu bringen.

Mit dem 9-Euro-Ticket gilt im gesamten Bundesgebiet © Sascha Steinach/imago

Änderungen im Juni 2022: Rabatt an Tankstelle auf Benzin und Diesel

Ebenfalls im Entlastungspaket enthalten ist der Tankrabatt für Diesel und Benzin. Für Juni, Juli und August werden niedrigere Steuern auf Kraftstoffe fällig. Inklusive der Reduzierung der Mehrwertsteuer können Autofahrer pro Liter Benzin insgesamt 35,2 Cent sparen, bei Diesel sind es 16,7 Cent.

Zwar gilt dieser Rabatt ab dem 1. Juni, doch es kann sein, dass er nicht sofort ab diesem Datum an die Autofahrer weitergegeben wird. So warnt der Auto Club Europa (ACE), dass bei einem Ansturm auf die Tankstellen die Preise nur zögerlich fallen können, da die Nachfrage den Preise bestimmt. Zudem weist der Zentralverband des Tankstellengewerbes darauf hin, dass erst die Vorräte, die am 1. Juni noch in den Tanks der Betreiber sind, aufgebraucht werden müssten. Für diese gilt der Rabatt noch nicht.

Änderungen im Mai 2022: Einmaliger Heizkostenzuschuss für Haushalte mit geringem Einkommen

Haushalte mit geringem Einkommen sollen im Juni einen einmaligen Zuschuss bekommen, um sie von den stark gestiegenen Heizkosten zu entlasten. Das Geld soll direkt auf das Konto überwiesen werden. Profitieren sollen Bafög-Empfänger, Wohngeldbezieher und Empfänger von Berufsausbildungsbeihilfe.

Berechtigte, die allein leben, bekommen demnach 135 Euro, Zwei-Personen-Haushalte 175 Euro. Für jeden weiteren Mitbewohner wird es noch einmal 35 Euro geben.

Änderungen im Juni 2022: Microsoft schickt klassischen Internet Explorer in Rente

Der klassische Internet Explorer von Microsoft hat weitgehend ausgedient. Am 15. Juni beendet der Softwareriese die Unterstützung für den altehrwürdigen Browser, es werden keine Sicherheitsupdates mehr zur Verfügung gestellt.

Damit sollten User umsteigen. Bei Microsoft wurde der Explorer von Edge abgelöst. Weitere Alternativen sind Google Chrome und Mozilla Firefox.

Änderungen im Juni 2022: Sky Ticket macht Schluss mit Bankeinzug

Für das Streaming-Angebot Sky Ticket kann ab Juni 2022 nicht mehr per direktem Bankeinzug gezahlt werden. Bevorzugen Nutzer weiterhin das Lastschriftverfahren, muss dies über den Bezahldienstleister Klarna erfolgen. Die betroffenen Kunden hat Sky eigenen Angaben zufolge über die Umstellung informiert und ihnen angeboten, den Wechsel auf Klarna zu übernehmen. Alternativ ist die Bezahlung per PayPal oder Kreditkarte möglich.

Änderungen im Juni 2022: Erste Corona-Impfzertifikate können technisch ablaufen

Bei Geimpften, die nicht mit einer Drittimpfung gegen das Coronavirus geboostert sind, kann das digitale Corona-Impfzertifikat in der Corona-Warnapp und CovPass ab dem 14. Juni technisch ablaufen. Die Gültigkeit des Impfschutzes erlischt dadurch aber nicht. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts muss eigentlich nichts unternommen werden. Noch vor Ablauf der Zertifikate soll ein Update zur Verfügung stehen, sodass der Nachweis wieder aufgefrischt werden kann.

Wer nicht solange warten will, bis ein Update erhältlich ist, zum Beispiel um in den Urlaub zu reisen, kann sich auch an eine Apotheke wenden. Dort kann er sich ein neues Zertifikat ausstellen lassen.

Das Impfzertifikat in CovPass kann ab dem 14. Juni technisch ablaufen © Christin Klose/dpa-tmn

Änderungen im Juni 2022: Vereinfachte Hartz-IV-Regelung für Ukraine-Flüchtlinge

Wegen des Ukraine-Konflikts sind Millionen von Menschen geflohen, viele von ihnen auch nach Deutschland. Die Bundesregierung hat deswegen eine Reform von Hartz IV angestoßen, durch die Geflüchtete aus der Ukraine künftig einen Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen haben werden. Allerdings ist diese Möglichkeit auf sechs Monate begrenzt. Für Geflüchtete aus der Ukraine gibt es bislang geringere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Das ändert sich im Juni: BahnComfort wird durch BahnBonus ersetzt

Die Deutsche Bahn schafft am 13. Juni das BahnComfort-Programm ab. Dafür wird ein überarbeitetes Vielfahrerprogramm BahnBonus eingeführt. Die BahnComfort-Stufe, die die Bahnkunden bisher ab 2000 Punkten erreichten, wird durch drei Statuslevel ersetzt. In den unterschiedlichen Stufen, ab 1500, ab 2500 und ab 6000 Statuspunkten, erhalten Kunden Leistungen wie den Eintritt in die DB Lounge, den exklusiven Sitzplatzbereich oder die bevorzugte Betreuung im Reisezentrum.

Änderungen im Juni 2022: Sonderbriefmarke kommt in Doppelversion

In der Briefmarkenserie „Deutschland von oben“ ziert der Sylvenstein-Speicher die Juni-Edition. Das Besondere daran ist, dass die Marke über zwei Felder geht. Das heißt, sie ist entweder hundert Cent wert oder zwei Euro in der Doppelversion.

Mit unserem brandneuen Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.