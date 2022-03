Zahlreiche Änderungen im März 2022: Deutliche Corona-Anpassungen - Auch Geldsegen winkt

Der März steht ganz im Zeichen der Corona-Maßnahmen und möglichen Lockerungen. Aber auch im Kurzarbeitergeld und beim Roller-Kennzeichen ändert sich etwas.

Berlin - Der März macht alles neu - für die Corona*-Maßnahmen gilt das auf jeden Fall. Bis zum 20. März, am sogenannten „Freedom Day“, sollen die Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgefahren werden. Schritt 1 wurde bereits Ende Februar umgesetzt. Dabei handelte es sich um die unbeschränkte Teilnehmeranzahl für Gruppen mit Impfnachweis. Für Ungeimpfte gelten bis 19. März weiterhin Beschränkungen.

Änderungen im März: Lockerungen der Coronaschutzmaßnahmen

Ab 4. März folgt Schritt zwei. In der Gastronomie, im Hotel und anderen Übernachtungsmöglichkeiten sind wieder ungeimpfte Gäste erlaubt - es gilt 3G. Diskotheken und Clubs dürfen unter der sogenannten 2G+-Regel öffnen. Das bedeutet, dass Besucher entweder dreifach oder mindestens doppelt geimpft beziehungsweise genesen sein müssen. Zusätzlich benötigen sie einen negativen Test. Bei Großveranstaltungen wie Konzerten und Fußballspielen gilt 3G. Die Auslastung beträgt 60 Prozent und maximal 6000 Zuschauern im Innenraum. An der frischen Luft sind 75 Prozent Auslastung und maximal 25.000 Zuschauer zugelassen. Ab 20. März enden alle strengen Schutzmaßnahmen weitgehend. Als der sogenannte „Freedom Day“ wird das Datum seither gehandelt. Es betrifft Zugangsbeschränkungen und das Ende der Homeoffice-Pflicht. Das Tragen der Maske bleibt weiterhin vorgeschrieben. Mit beitragen zum Kampf gegen die Pandemie kann auch der neue Impfstoff Novavax*.

Änderungen: Impfpflicht in Gesundheitseinrichtungen ab Mitte März

Am 15. März tritt die viel diskutierte Impfpflicht in gesundheitsbezogenen Einrichtungen in Kraft. Dazu zählen Pflegeheime, Arztpraxen und Tageskliniken. Angestellte müssen dann einen Nachweis über eine abgeschlossene Impfung, eine Genesung oder ein ärztliches Attest vorweisen, weshalb sie nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können. Der Beschluss des Bundestags erfolgte im Dezember 2021.

Änderungen im März: Zeitumstellung und Gesetz zur Organspende

Alle Jahre wieder wird an der Uhr gedreht: Am 27. März folgt die Umstellung auf Sommerzeit, wenn in der Nacht auf Sonntag um 2 Uhr die Uhr um eine Stunde nach vorn gestellt wird.

Am 1. März treten neue Informationsgesetze für Organspenden in Kraft. Es dient dazu, Menschen die Entscheidung zu erleichtern, ob sie ihre Organe spenden möchten. Wer einen Ausweis beantragt, erhält automatisch Aufklärungsmaterial und Organspendeausweise von der Bundesregierung. Außerdem soll es möglich sein, unkompliziert beim Hausarzt über das Thema aufgeklärt zu werden. Das in Kraft tretende Gesetz soll ein Organspende-Register ermöglichen, worin die Spendenbereitschaft der Menschen online dokumentiert wird.

Corona-Bonus läuft Ende März aus - Verlängerung des Kurzarbeitergeldes

Bis zum 31. März erhalten einige Berufsgruppen einen steuer- und abgabefreien Corona-Bonus in Höhe von 1300 Euro. Auszubildende und Studenten bekommen 650 Euro. Es gilt für Tarifbeschäftigte an Unikliniken, Schulen und Kitas, Feuerwehr und Polizei, Beschäftigte in Abfallbetrieben, Beschäftigte in der Straßenmeisterei und Mitarbeiter in Landesbehörden.

Der Bundestag hat viele Regelungen zum Kurzarbeitergeld über den 31. März hinaus verlängert, diese zwei jedoch nicht. Arbeitgebern werden Sozialversicherungsbeiträge ab diesem Tag nur noch dann zur Hälfte erstattet, wenn die Kurzarbeit mit einer Qualifizierung verbunden ist. Außerdem fallen die Betroffenen aus der Regelung zur Kurzarbeit heraus. Das erleichterte Kurzarbeitergeld gibt es bis zum 30. Juni. Es reicht damit weiterhin aus, wenn mindestens zehn Prozent der Beschäftigen von Arbeitsausfall betroffen sind. Normalerweise musste mindestens ein Drittel der Beschäftigten betroffen sein. Verlängert wurden auch erhöhte Leistungssätze sowie die Anrechnungsfreiheit von Einkommen aus geringfügigen Beschäftigungen.

Änderungen im März: Telefonische Krankschreibung weiterhin möglich?

Die telefonische Krankschreibung könnte über den 31. März hinaus verlängert werden. So könnte der Arzt die Diagnose weiterhin über das Videotelefon stellen.

Ab dem 1. März treten Änderungen für Mofa-, Roller-, Moped-, E-Scooter- und S-Pedelecfahrer in Kraft. Ist das Gefährt mit mehr als 50 Kubik unterwegs, benötigt es ein grünes Kennzeichen. Ein blaues reicht nicht mehr aus, jene Fahrzeuge verlieren ihren Versicherungsschutz.

Neues Vertragsrecht: Kündigen wird einfacher

Ab 1. März können sich Besucher beispielsweise von Fitnessstudios freuen. Ab Monatsanfang dürfen Verträge nicht mehr automatisch verlängert werden, ohne eine Kündigungsfrist von einem Monat zu gewähren. Damit will die Bundesregierung Verbraucher besser schützen, denn Verträge, die ihr ab diesem Zeitpunkt abschließt, fallen automatisch unter diese Regel. Betroffen sind etwa Handyverträge, Fitnessstudios, Zeitungs-Abos, Streamingdienste, Strom- und Gaslieferungen und Online-Partnerbörsen.

Neue Lotto-Regelungen

Neben einem erweiterten Insektenschutz ab 1. März gelten auch neue Regelungen für die europäische Lotterie ab 25. März. Ab diesem Tag gilt folgendes: Eine zweite Ziehung am Dienstag wird eingeführt. Der Jackpot rolliert zukünftig von Freitag zu Dienstag und von Dienstag zu Freitag. Der Maximal-Jackpot steigt von 90 auf 120 Millionen Euro. Die Spielformel wird angepasst. Anstelle der bisherigen Auswahl 5 aus 50 und 2 aus 10 wählen Spielende zukünftig ihre Zahlen aus 5 aus 50 und 2 aus 12. Die Ausschüttung in den Gewinnklassen wird erhöht. (mell mit dpa) *merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA