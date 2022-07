Affenpocken: Baden-Württemberg startet Impfungen

Von: Marten Kopf

Impfempfehlung der STIKO für Risikogruppen © dpa-Franziska Kraufmann/Russell Regner/CDC/AP|Cynthia S. Goldsmith/Montage HEADLINE24

Weil sich die gefährlichen Affenpocken immer weiter verbreiten, hat das Land vom Bund Impfstoff angefordert. Die Details der Impfkampagne lesen Sie hier:

Baden-Württemberg - Nach bisherigem Kenntnisstand wird das Affenpocken-Virus hauptsächlich durch engen Körperkontakt von Mensch zu Mensch übertragen wird. Bundesweit sind inzwischen über 2.000 Fälle gemeldet. Im Südwesten startet deshalb jetzt die erste Impfkampagne.

Weil die Affenpocken mittlerweile aber in dutzenden Ländern weltweit nachgewiesen wurden, tagt am Donnerstag (21. Juli) in Genf zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen ein Krisenteam. Die Experten beraten, ob die zuvor nur aus wenigen afrikanischen Ländern bekannten Infektionen bei Menschen wegen der weltweiten Ausbreitung eine „Notlage von internationaler Tragweite“ darstellt. (mko)