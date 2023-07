Was ist besser bei Sonnenbrand: Bodylotion oder After Sun?

Von: Madlen Trefzer

Nach einem ausgiebigen Sonnenbad ist Pflege angesagt. Dabei stellt sich die Frage, ob After Sun oder Bodylotion die bessere Wahl ist.

Ist das Leben nicht schön, wenn der Sommer sich wieder zeigt? Sorglosigkeit, Schwimmbadwetter und vor allem Sonnenstrahlen, die sich sanft – oder auch weniger sanft – auf die Haut legen. Wer nach einem Sonnenbad wieder in die Realität zurückkehrt, weiß: Hautpflege muss her. Doch welche Pflege ist dafür die richtige? Muss ein Produkt namens After Sun her, oder reicht schon Bodylotion? LUDWIGSHAFEN24 klärt auf:

Was macht eine After Sun Lotion und wann ist sie gut?

Der klare Vorteil spezieller After-Sun-Pflege ist laut ndr.de der hohe Wassergehalt in den Produkten. Da sie zumeist dünnflüssig sind, lassen sie sich einfacher verteilen als normale Bodylotions. Den kühlenden Effekt von After-Sun-Lotionen verträgt die Haut darüber hinaus oft besser. Verbraucher müssen aber den einen oder anderen Euro mehr drauf zahlen, wenn sie ein After Sun einer herkömmlichen Körperlotion vorziehen.

After-Sun-Produkte, die bei Öko-Test gut abschneiden, müssen allerdings nicht teuer sein, wie HEIDELBERG24 berichtet. Viele After-Sun-Produkte enthalten Aloe-Vera-Extrakte oder B-Vitamine, die einen leichten Sonnenbrand schneller wieder heilen lassen. Hier geht es zu weiteren Tipps gegen Sonnenbrand. Dabei spielt natürlich auch das Vorbeugen eine große Rolle.

Darauf sollte man bei After Sun Lotion beim Sonnenbrand achten

Um einen Sonnenbrand effektiv vorzubeugen, ist Sonnencreme natürlich von großer Wichtigkeit. Öko-Test hat neulich Sonnencremes getestet – mit diesem Ergebnis.

Die Pflege nach dem Sonnenbaden darf dabei natürlich auch nicht zu kurz kommen. Beim Kauf von After Sun sollten Verbraucher unbedingt die Finger von Produkten mit Duftstoffen lassen. Diese reizen die Haut nämlich zusätzlich und verhindern damit eine Linderung der gesonnten Haut.

Bodylotion bei Sonnenbrand

Natürlich sind herkömmliche Lotionen ohne Duftstoffe einfacher zu finden als After-Sun-Produkte und kosten auch weniger. Aber Achtung! Normale Bodylotion auf Sonnenbrand kann gefährlich werden, wenn sie Fett enthält. Diese legt sich auf die gereizte Haut und kann laut bessergesundleben.de zu einem Hitzestau führen, der den Sonnenbrand nur noch verschlimmert. Danach helfen nur noch diese 4 Hausmittel gegen Sonnenbrand.

Auch ein UV-Pflaster gegen Sonnenbrand könnten diejenigen Kandidaten ausprobieren, die vor lauter Sonne das regelmäßige Eincremen mit Sonnencreme vergessen. (mad)