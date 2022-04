Aida plant plötzlich Kreuzfahrten um – mehrere Schiffe betroffen

Das Kreuzfahrtschiff „Aidanova“ im Kreuzfahrtterminal in Lissabon. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Die Kreuzfahrtsaison 2022 ist eröffnet – und die Reederei Aida überrascht mit Meldungen über abgeänderte Routen ihrer Schiffe.

Hamburg – Planen Sie in diesem Jahr eine Kreuzfahrt mit einem Schiff der Aida-Flotte? Dann schauen Sie am besten nochmal in ihr E-Mail-Postfach – und erleben hoffentlich kein böses Erwachen. Denn derzeit informiert der Kreuzfahrt-Riese über eine Umplanung einiger Routen. Auch Ausfälle sind möglich. Betroffen sind die Aidadiva, Aidamar, Aidanova und Aidavita.



Erst am Wochenende war die Aidacosma mit einer Show im Hamburger Hafen von Sportlerin Kristina Vogel getauft worden. Das Schiff ist 337 Meter lang und wird mit Flüssig-Erdgas (LNG) betrieben – wie auch die Aidanova. Die Aidadiva wiederum ist am Montag, 11. April 2022, im Hafen von Rostock-Warnemünde eingelaufen. Damit wurde die Kreuzfahrtsaison 2022 eröffnet. *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.