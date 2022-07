Airlines stornieren Flüge: Diese Rechte haben Reisende

Flugchaos

Rund 3800 Verbindungen der Lufthansa fielen zuletzt bereits aus. Nun hat die deutsche Fluggesellschaft weitere 2000 Flüge im Sommer gestrichen. Hier erfahren Sie alles, was Sie zum Thema Flugchaos wissen müssen:

Hessen - Noch vor Beginn der Sommerferien in Hessen herrscht auch am Flughafen in Frankfurt bereits viel Betrieb. Infolge der Corona-Pandemie ist die Reiselust womöglich größer denn je, gleichzeitig hat die Pandemie zu Personalmangel in der Luftfahrtbranche geführt. Daher mussten einige Fluggesellschaften, wie zum Beispiel die Lufthansa, nun zahlreiche Flüge stornieren.

Fragen zu Ansprüchen bei Stornierungen, Umbuchungen und Schadensersatz beantwortet fuldaerzeitung.de.

Grundsätzlich können Airlines Flüge immer stornieren – je nach Zeitpunkt haben Reisende dann aber Anspruch auf Erstattungen und gegebenenfalls Schadenersatz. Dafür gibt es die EU-Fluggastrechteverordnung. Sie ist für alle Flüge anwendbar, die innerhalb der Europäischen Union starten. Für Flüge, die in der EU landen, gilt sie nur dann, wenn die Airline ihren Sitz in einem der EU-Mitgliedsstaaten hat.