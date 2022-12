Vorsicht, Betrug: Bei diesen Nummern sollten Sie nicht rangehen

Von: Sophia Lother

Verbraucher aufgepasst: Aktuell machen sich Betrüger wieder Smartphone und Co. zunutze. Die Bundesnetzagentur warnt jetzt vor diesen Rufnummern.

Kassel – Die Warnungen nehmen zu. Immer häufiger informiert die Polizei vor Betrugsmaschen am Telefon. Doch nicht nur die Beamten sind alarmiert, zuletzt hat auch die Verbraucherzentrale auf eine neue Betrugsmasche hingewiesen. Dabei geben sich Betrüger als „Kanzlei der Verbraucherzentrale“ aus. Sie versuchen ahnungslose Anrufer mit haltlosen Vorwürfen um ihr Erspartes zu bringen.

Dabei handelt es sich nicht um Einzelfälle. Die Bundesnetzagentur führt eine Liste von Rufnummern, die wegen Drittnutzungen, Spam-SMS, Telefonie Dialer, Hacking oder anderen Betrugsmaschen aufgefallen sind. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie werden bald abgeschaltet. Doch die Betonung liegt hierbei auf dem Wort „bald“, denn noch sind diese Telefonnummern aktiv. Bei diesen Nummern sollten Sie jetzt auf keinen Fall ans Telefon gehen, zeigt diese hna.de-Übersicht:

Betrug am Telefon: Bundesnetzagentur warnt aktuell vor diesen Nummern

Telefonnummer Kategorie Abschaltung der Rufnummer am 0041799782430, 0041799782431, 0041799782433, 0041799782435, 0041799782436, 0041799782437, 0041799782438, 0041799790140, 0041799790141, 0041799790142, 0041799790144, 0041799790147, 0041799790148 Hacking Isoliertes Rechnungslegungs- und Inkassierungsverbot sowie Auszahlungsverbot am 06.11.2022 036338803856 Internet PopUp\t 05.12.2022 036338803685 Internet PopUp\t 05.12.2022 03071078918 Internet PopUp 05.12.2022 015211821154, 015211824439, 015211984555, 015212338642, 015212338835, 015212338942, 015212339571, 015212340063, 015212340259, 015212342193, 015212822954, 015212823535, 015212825155, 015212895332, 015212895678, Drittnutzung 02.12.2022, Portierungsverbot 015212895818, 015212937077, 015212991280, 015213184715, 015213654179, 015213995539, 015214095303, 015214354229, 015214562817, 015214810696, 015214985993, 015215666623, 015217916059, 015218092662, 015218389887, 015218912141, 015219213156 Drittnutzung 02.12.2022, Portierungsverbot 015216117165 Telefonie Dialer 03.12.2022 Quelle: Bundesnetzagentur

Telefon-Betrug: Welche verschiedenen Maschen Betrüger anwenden

Die Bundesnetzagentur unterscheiden zwischen unterschiedlichen Betrugsarten. Bei dem Telefonie Dialer handelt es sich um automatische Wählprogramme. Call Center nutzen sie, um gleichzeitig viele Personen anzurufen. Weil häufig weniger Mitarbeiter als Angerufene vor Ort sind, bekommen viele Verbraucher, die das Telefon abheben, entweder nichts zu hören, oder hören unbestimmte Hintergrundgeräusche.

Dies sei an sich nicht gesetzlich geregelt, so die Bundesnetzagentur, sie fügt jedoch hinzu: „Wenn solche Fälle zu einer sehr massiven und unzumutbaren Belästigung führen, kann die Bundesnetzagentur Maßnahmen wegen rechtswidriger Nummernnutzung einleiten.“

Betrug mit dem Telefon: Was hinter Spam-SMS und Co. steckt

Spam-SMS kommen in unterschiedlichen Formen vor. Meist werden Empfänger entweder dazu aufgefordert, teure Rufnummern zurückzurufen, oder sie sollen eine Internetseite besuchen, hinter der häufig ebenfalls Betrüger stecken, erklärt die Bundesnetzagentur. Auch SMS mit Zahlungsanforderungen werden von den Kriminellen gerne genutzt, um Verbraucher dazu zu bringen, ihnen Geld zu überweisen. „Rufen Sie keine Nummer an, die beworben werden, das kann teuer werden. Klicken Sie nicht auf Verlinkungen, damit geben Sie Daten preis und installieren Sie eine Schadsoftware“, warnt die Bundesnetzagentur eindringlich.

Gewinnmitteilungen oder Spendenaufrufe sind ebenfalls eine häufig genutzte Masche. Meist geschehen sie per Bandansage, der Betroffene soll dann entweder eine teure Telefonnummer anrufen, oder persönliche Daten nennen. Die Agentur warnt: „Seien Sie misstrauisch bei angeblichen Gewinnmitteilungen. Insbesondere dann, wenn Sie sich an keine Teilnahme an einem Gewinnspiel erinnern können. Rufen Sie keine Ihnen unbekannte Rufnummer an, die Ihnen in einer Bandansage über eine Gewinnmitteilung genannt wird.“ (slo)